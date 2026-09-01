Confirman retiro masivo de producto de una marca de comida para perros que pondría en riesgo a su mascota

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que la marca de alimentos para mascotas Fromm Family Foods retiró del mercado 3.852 cajas de alimento para perros Fromm Turkey Paté y 1.973 cajas de alimento para perros Fromm Diner Classics Milo’s Meatloaf Paté, debido a una posible contaminación con partículas de metal.

“Los perros que ingieren metal pueden presentar síntomas como asfixia, vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal. El metal, de cualquier tamaño, especialmente las piezas afiladas, puede causar graves problemas de salud en los perros, incluyendo laceraciones en la boca y el tracto gastrointestinal”, señaló la entidad estadounidense en un comunicado.

Agregó: “El metal, cuando se consume en grandes cantidades, puede provocar trastornos gastrointestinales, obstrucción parcial y riesgo de obstrucción intestinal. Los consumidores cuyos perros hayan consumido alguno de los productos afectados y presenten estos síntomas deben contactar a su veterinario”.

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De acuerdo con la FDA, hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad o lesiones relacionados con los productos retirados del mercado.

“Ningún otro producto Fromm se ve afectado por este retiro. El retiro se inició tras recibir quejas sobre contaminación por metales. Hemos identificado el error y, además de nuestros procesos de seguridad habituales, hemos implementado medidas correctivas para evitar que esto vuelva a ocurrir”, subrayó.

La alimentación y sus nutrientes son clave para evitar complicaciones de salud en los perros. Foto: Getty Images

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Tres enfermedades comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Desnutrición: aunque hay quienes piensan que si un perro come mucho no va a padecer desnutrición, esta es una opinión errada, según los expertos. Una cantidad grande de comida que no está equilibrada lleva a una falta de nutrientes que deriva en ese padecimiento.

Obesidad: cuando se produce un aporte de calorías muy superior a las que el perro utiliza durante su día, aparecen los problemas de sobrepeso y obesidad, razón por la cual es clave darle comida de calidad con alto contenido en proteínas y nutrientes, pero baja en carbohidratos y grasas no esenciales.

Pancreatitis: esta es una afección muy grave que puede estar relacionada con una mala alimentación. La inflamación del páncreas provoca la fuga de enzimas digestivas, lo cual hace que este órgano comience a autodigerirse, explicó American Kennel Club. Existen formas agudas y crónicas, ambas relacionadas con una mala alimentación, y las dos son potencialmente mortales.