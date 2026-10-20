Bogotá reunirá a 360 adultos mayores con perros de terapia: conozca dónde comenzará el programa

Bogotá se prepara para poner en marcha una iniciativa que busca fortalecer el bienestar emocional y social de las personas mayores a través de la compañía de los perros. Desde el próximo 23 de octubre, cerca de 360 adultos mayores participarán en Cuidados de la Sabiduría, un programa que combina actividades de estimulación cognitiva, espacios de encuentro y terapia asistida con animales.

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La propuesta comenzará en dos comunidades de la capital: El Bosque, ubicada en Engativá, y el Hogar Santa María, en Suba.

Allí, los participantes tendrán la oportunidad de ejercitar la memoria, compartir experiencias de vida y disfrutar de dinámicas recreativas acompañadas por perros entrenados para interactuar con personas.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Fundación Instintos y la empresa Annar Diagnóstica Import SAS.

La iniciativa se apoya en el concepto de one welfare, conocido como “bienestar compartido”, una filosofía que plantea que el bienestar humano y el animal están relacionados. Por eso, el programa no solo busca brindar compañía y apoyo afectivo a los adultos mayores, sino también ofrecer nuevas oportunidades a perros rescatados que necesitan atención y socialización.

Los animales participantes provienen de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde han pasado por procesos de caracterización y selección para determinar cuáles pueden integrarse a estas actividades.

Además, reciben entrenamiento especializado para facilitar una interacción segura y positiva con los beneficiarios.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, señaló que las jornadas tendrán acompañamiento profesional permanente. La medida pretende garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y descanso, tanto para los participantes como para los perros, durante el desarrollo de cada encuentro.

Con esta estrategia, las entidades involucradas esperan crear espacios donde las personas mayores puedan fortalecer sus vínculos afectivos, mantenerse activas y compartir momentos significativos con los animales.

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Como se trata de una experiencia piloto, las instituciones documentarán y evaluarán las jornadas para identificar resultados, aprendizajes y oportunidades de mejora. La intención es que, si el modelo demuestra resultados positivos, pueda llevarse a otras localidades de Bogotá y beneficiar a más personas y animales.

Así, Cuidadores de la Sabiduría propone una forma distinta de acompañar la vejez, mientras abre nuevas posibilidades para perros rescatados que también necesitan confianza, cuidado y afecto.