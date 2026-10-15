Liberan 57 animales silvestres tras completar sus procesos de atención y recuperación

Más de cincuenta animales silvestres fueron liberados y devueltos a su hábitat natural en la ciudad de Medellín, luego de ser evaluados y restablecidas sus condiciones para que sobrevivan el mayor tiempo posible por su cuenta en la naturaleza.

Rescatan a nueve perros en presunto criadero ilegal en Bogotá

La actividad fue liderada por la autoridad ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en las instalaciones del Campus Vivo de la Universidad de Medellín, escenario idóneo por sus condiciones boscosas para garantizar el establecimiento seguro de los ejemplares.

Anuncian nueva jornada de esterilización de perros y gatos este sábado, 17 de octubre, en Bogotá; estos son los detalles

Los animales habían ingresado previamente al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) tras ser rescatados en diversos puntos de la subregión gracias a las alertas oportunas emitidas por la ciudadanía.

El grupo de fauna liberada estuvo conformado por especies de aves, mamíferos y reptiles que sufrieron afectaciones derivadas del tráfico, atropellamientos o interacciones conflictivas con actividades humanas.

Liberan 57 animales silvestres en el Campus Vivo de la Universidad de Medellín. Foto: CAR Valle de Aburra

Entre los individuos que regresaron a su entorno natural se destacan un gavilán, dos cernícalos, cinco guacamayejas, nueve loras frente amarillas, una lora barbiamarilla, dos búhos rayados, cuatro azulejos, tres verdulejos, dos canarios, veinte zarigüeyas, cinco guacharacas y tres iguanas. Cada uno de ellos superó una estricta etapa de valoración clínica, nutricional y comportamental orientada por un equipo interdisciplinario.

Balance de gestión ambiental y canales de atención ciudadana

Este operativo forma parte de un esfuerzo continuo por preservar el equilibrio ecológico en el territorio metropolitano. De acuerdo con los registros oficiales de la entidad, durante este año, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha reintroducido y reubicado más de 4.000 animales silvestres, consolidando una estrategia integral de manejo y protección de especies que opera mediante un convenio de asociación con la Universidad CES.

Liberan 57 animales silvestres en el Campus Vivo de la Universidad de Medellín. Foto: CAR Valle de Aburra

La elección del campus universitario como punto de suelta responde a su valor como corredor biológico y espacio pedagógico para la comunidad estudiantil.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, las autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para proteger los ecosistemas y evitar prácticas nocivas como la tenencia ilegal, la manipulación directa o el traslado por cuenta propia de especímenes silvestres.

Para garantizar la atención técnica inmediata de animales heridos, desorientados o en condición de vulnerabilidad, el CAVR dispone de la línea 304 630 0090, habilitada para llamadas y mensajes las 24 horas, mecanismo clave para que los ciudadanos reporten emergencias de manera oportuna.