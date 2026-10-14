“Por favor, ayúdenme”: la historia de Freya, la perrita abandonada que ahora busca una familia que la ame

Un desgarrador caso de abandono animal se registró el pasado domingo, 11 de octubre, en la vía que conecta Armenia con Pereira, donde una perrita fue encontrada amarrada a la entrada de la guardería canina Quindicanes. A su lado había una nota escrita a mano con un mensaje que conmovió a quienes descubrieron la escena: “Por favor, ayúdenme, no me abandonen”.
La pequeña había pasado toda la noche a la intemperie, expuesta al frío y sin posibilidad de buscar refugio. Su presencia llamó la atención de varias personas que llegaron al establecimiento para dejar a sus propias mascotas y se encontraron con una situación que rápidamente movilizó a defensores de los animales.
Entre quienes conocieron el caso estaba Paola Yepes, una ciudadana comprometida con el rescate y la protección de animales vulnerables.
Conmovida por lo que ocurrió, decidió hacerse cargo temporalmente de la perrita, a la que llamó Freya, ya que eso decía en la carta, y comenzó a gestionar lo necesario para garantizarle bienestar y atención.
La ayuda no tardó en llegar, pues gracias al aporte económico de otra colaboradora, fue posible comprar los primeros alimentos e insumos básicos para la perrita.
Como Yepes ya tenía su hogar al límite de capacidad, tuvo que buscar una opción para mantenerla protegida mientras aparece una familia interesada en adoptarla.
Freya fue trasladada a un hogar de paso y sus gastos serán asumidos de manera particular por su rescatista. La idea es que permanezca allí de forma temporal y pueda encontrar pronto un hogar definitivo, donde reciba el cariño y los cuidados que necesita.
Aunque todavía debe someterse a una valoración veterinaria y a varios exámenes para conocer con mayor precisión su estado de salud, las primeras observaciones son alentadoras. Según lo que se dio a conocer, la perrita se muestra dócil, cariñosa y no presenta señales evidentes de deterioro físico.
Ahora, el principal objetivo es encontrar personas dispuestas a brindarle una segunda oportunidad. Sus protectoras buscan una familia que entienda la importancia de la tenencia responsable y pueda ofrecerle un entorno seguro, estable y lleno de afecto.
Quienes deseen conocer más sobre el proceso de adopción o colaborar con los gastos de alimentación, alojamiento y atención veterinaria pueden comunicarse o hacer los aportes a través del número 3208310854.
La historia de Freya vuelve a mostrar la importancia de adoptar con responsabilidad y recordar que los animales dependen de los humanos para vivir protegidos y en condiciones dignas.