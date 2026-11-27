Los gatos son de las mascotas más comunes en los hogares y sus cuidados son clave para garantizar su bienestar. Sin embargo, tienen una particularidad que puede dificultar el cuidado de su salud: suelen disimular el dolor y ocultar cualquier señal de malestar, por lo que sus dueños no siempre advierten que algo está mal hasta que el problema avanza.

¿Por qué los gatos dejan de acicalarse y cuándo este cambio puede ser una señal de alerta?

De acuerdo con el portal Mundo Animalia, este comportamiento responde a sus instintos naturales de supervivencia, que los llevan a esconder sus debilidades cuando se sienten vulnerables.

Por eso, a diferencia de otras mascotas como los perros, que manifiestan abiertamente cuando necesitan atención, los michis pueden presentar cambios muy sutiles en sus hábitos y comportamiento. Por ello, aprender a identificarlos es fundamental para detectar posibles enfermedades a tiempo y garantizar su bienestar. Estos son algunos de ellos, de acuerdo con el sitio web Evi Veterinarios.

Los gatos normalmente no manifiestan síntomas de enfermedad. Foto: Getty Images

Señales a tener en cuenta

1. Pierde el interés por la comida. Si el felino empieza a comer menos, deja parte de su alimento en el plato o se acerca a comer, pero finalmente lo rechaza, es importante prestar atención. Cuando un felino permanece más de 24 horas sin ingerir alimentos, necesita atención veterinaria.

2. Modifica sus hábitos al usar la arenera. Hacer sus necesidades fuera del arenero, intentar orinar repetidamente sin conseguirlo, presentar sangre en la orina o tener cambios en la consistencia de las heces son señales que no deben pasarse por alto.

3. Bebe más agua de lo habitual. Si toca llenar su bebedero con frecuencia o busca constantemente otras fuentes de agua, conviene consultar con un especialista. El aumento de la sed puede estar relacionado con problemas renales, diabetes o hipertiroidismo.

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4. Se vuelve más retraído o cambia su temperamento. Un gato que antes buscaba compañía y ahora prefiere esconderse, evita el contacto o reacciona con irritabilidad cuando lo acarician, podría estar experimentando dolor o alguna molestia.

5. Deja de cuidar su pelaje. Los gatos dedican buena parte de su tiempo a acicalarse, por lo que un pelo que comienza a verse opaco, grasoso, descuidado o con nudos puede ser una señal de alerta. Esto puede ocurrir cuando sienten dolor al moverse o tienen dificultades de movilidad.

Los gatos aguantan los síntomas de sus enfermedades por instintos naturales. Foto: Getty Images

6. Presenta episodios recurrentes de vómito. Aunque ocasionalmente pueden expulsar bolas de pelo, los vómitos frecuentes no deben considerarse normales, pues es posible que tenga una alteración digestiva u otra condición que requiera tratamiento.

7. Pierde peso sin una razón aparente. Los cambios en el peso pueden pasar inadvertidos porque el pelaje dificulta identificarlos a simple vista. Una forma de reconocerlos es palpar suavemente su cuerpo y notar si las costillas o la columna vertebral se sienten más prominentes que antes.

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8. Duerme más y muestra menos interés por jugar. Aunque los gatos pasan muchas horas descansando, una disminución repentina en el sueño indica que no están bien. No siempre se trata de un cambio asociado al envejecimiento; también puede ser consecuencia de enfermedades.