Llegó a su fin la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar. La Selección Colombia se despidió de la primera ronda con derrota por la mínima diferencia a manos de Serbia, en un juego celebrado este viernes que terminó por 0-1.
Para fortuna de los dirigidos por Fredy Hurtado, los triunfos frente a Japón y Honduras le habían dado el tiquete directo a los dieciseisavos de final de la Copa Mundo.
En el grupo L del que hacía parte la Tricolor acabó segunda, con tres puntos menos que los europeos que pasaron con puntaje ideal. Japón fue tercera y también accedió a la próxima ronda como uno de los mejores terceros.
Tras el juego de Colombia a primera hora, los demás grupos disputaron sus respectivos juegos a lo largo de la mañana. Chile, Venezuela, Argelia, entre otras naciones, luchaban aún por no quedarse en el camino.
Al término de la tercera fecha, quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final. Así quedó el listado de enfrentamientos confirmados:
España - Uzbekistán
Irlanda - Costa de Marfil
Croacia - Uruguay
México - Argentina
Mali - República Dominicana
Venezuela - Argelia
Grecia - Ecuador
Australia - Senegal
Corea del Sur - Japón
Egipto - Colombia
Serbia - China
Francia - Uganda
Italia - Tayikistán
Bélgica - Arabia Saudita
Brasil - Mozambique
Chile - Marruecos
Lista de clasificados a dieciseisavos de final
- Grecia (grupo A).
- Egipto (grupo A).
- Corea del Sur (grupo B).
- Uganda (grupo B).
- Ecuador (grupo B).
- Australia (grupo C).
- Argentina (grupo C).
- Mozambique (gruop C).
- Francia (grupo D).
- Arabia Saudita (grupo D).
- Uruguay (grupo D).
- Italia (grupo E).
- Costa de Marfil (grupo E).
- Uzbekistán (grupo E).
- Croacia (grupo F).
- Senegal (grupo F).
- Tayikistán (grupo F).
- Malí (grupo G).
- Bélgica (grupo G).
- España (grupo H).
- Marruecos (grupo H).
- China (grupo H).
- Brasil (grupo I).
- Irlanda (grupo I).
- Chile (grupo J).
- Argelia (grupo J).
- República Dominicana (grupo J).
- México (grupo K).
- Venezuela (grupo K).
- Colombia (grupo L).
- Serbia (grupo L).
- Japón (grupo L)
Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub-17
Para el próximo lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre está previsto que se jueguen las llaves de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
Durante el primer día habrá ocho encuentros y en el segundo los ocho restantes, que permitirán saber cuáles selecciones siguen con vida en los octavos de final que se jugarán el jueves 3 y viernes 4 de diciembre, respectivamente.
Según lo ha programado la Fifa, el primer partido de la próxima ronda será el que lleven a cabo Italia y Tayikistán. Croacia y Uruguay harán lo propio en el mismo turno del próximo lunes.
En cuanto al duelo de la Selección Colombia con Egipto, este quedó previsto a jugarse el martes, 1 de diciembre con hora por confirmar.
Por la manera en que quedó configura el cuadro de las finales, en caso de que la Tricolor avance le corresponderá medirse al ganador de la llave entre Corea del Sur y Japón en unos esporádicos octavos de final.