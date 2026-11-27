Llegó a su fin la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar. La Selección Colombia se despidió de la primera ronda con derrota por la mínima diferencia a manos de Serbia, en un juego celebrado este viernes que terminó por 0-1.

Mundial Sub-17: definido el próximo rival de la Selección Colombia en dieciseisavos de final

Para fortuna de los dirigidos por Fredy Hurtado, los triunfos frente a Japón y Honduras le habían dado el tiquete directo a los dieciseisavos de final de la Copa Mundo.

En el grupo L del que hacía parte la Tricolor acabó segunda, con tres puntos menos que los europeos que pasaron con puntaje ideal. Japón fue tercera y también accedió a la próxima ronda como uno de los mejores terceros.

Imagen del partido entre Colombia y Serbia por la tercera fecha de la fase de grupos en el Mundial sub-17. Foto: FIFA via Getty Images

Tras el juego de Colombia a primera hora, los demás grupos disputaron sus respectivos juegos a lo largo de la mañana. Chile, Venezuela, Argelia, entre otras naciones, luchaban aún por no quedarse en el camino.

Al término de la tercera fecha, quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final. Así quedó el listado de enfrentamientos confirmados:

España - Uzbekistán

Irlanda - Costa de Marfil

Croacia - Uruguay

México - Argentina

Mali - República Dominicana

Venezuela - Argelia

Grecia - Ecuador

Australia - Senegal

Corea del Sur - Japón

Egipto - Colombia

Serbia - China

Francia - Uganda

Italia - Tayikistán

Bélgica - Arabia Saudita

Brasil - Mozambique

Chile - Marruecos

Lista de clasificados a dieciseisavos de final

Grecia (grupo A).

Egipto (grupo A).

Corea del Sur (grupo B).

Uganda (grupo B).

Ecuador (grupo B).

Australia (grupo C).

Argentina (grupo C).

Mozambique (gruop C).

Francia (grupo D).

Arabia Saudita (grupo D).

Uruguay (grupo D).

Italia (grupo E).

Costa de Marfil (grupo E).

Uzbekistán (grupo E).

Croacia (grupo F).

Senegal (grupo F).

Tayikistán (grupo F).

Malí (grupo G).

Bélgica (grupo G).

España (grupo H).

Marruecos (grupo H).

China (grupo H).

Brasil (grupo I).

Irlanda (grupo I).

Chile (grupo J).

Argelia (grupo J).

República Dominicana (grupo J).

México (grupo K).

Venezuela (grupo K).

Colombia (grupo L).

Serbia (grupo L).

Japón (grupo L)

Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub-17

Para el próximo lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre está previsto que se jueguen las llaves de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Durante el primer día habrá ocho encuentros y en el segundo los ocho restantes, que permitirán saber cuáles selecciones siguen con vida en los octavos de final que se jugarán el jueves 3 y viernes 4 de diciembre, respectivamente.

Según lo ha programado la Fifa, el primer partido de la próxima ronda será el que lleven a cabo Italia y Tayikistán. Croacia y Uruguay harán lo propio en el mismo turno del próximo lunes.

Miguel Agámez, Eíder Carrillo y Jacky Munoz de la Selección Colombia Sub-17 celebran la clasificación en el Mundial Foto: FIFA via Getty Images

En cuanto al duelo de la Selección Colombia con Egipto, este quedó previsto a jugarse el martes, 1 de diciembre con hora por confirmar.

Por la manera en que quedó configura el cuadro de las finales, en caso de que la Tricolor avance le corresponderá medirse al ganador de la llave entre Corea del Sur y Japón en unos esporádicos octavos de final.