Es oficial: Jamal Musiala se volvió a lesionar. Bayern Múnich lo comunicó este viernes 27 de noviembre por medio de sus canales digitales.

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“El departamento médico del FC Bayern ha diagnosticado en Jamal Musiala este viernes una lesión muscular en el muslo derecho. Por lo tanto, Musiala estará fuera de juego por tiempo indefinido”, reveló Bayern Múnich por medio de su cuenta de X.

Muskelverletzung bei Jamal Musiala Die medizinische Abteilung des FC Bayern hat bei Jamal Musiala am heutigen Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Damit fällt Musiala bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Jamal! ❤️ https://t.co/IHuv6jvXgj — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2026

Jamal Musiala recae en su lesión del muslo y volverá en 2027

Se trata de una recaída de Jamal Musiala, en una lesión que tuvo en septiembre de 2026. Fue en fecha FIFA, con la selección de Alemania, cuando quedó fuera de ruedo por la lesión muscular en el muslo derecho.

Fueron casi dos meses los que Musiala duró fuera de las canchas. Solo hasta el pasado 20 de noviembre volvió a tener ruedo, en el partido de Bayern Múnich contra Colonia (1-1), cuando ingresó a los últimos 20 minutos de partido.

Pero nunca ha habido un parte de tranquilidad concreto en Bayern Múnich sobre Jamal Musiala, pues además de su lesión, reportan que sigue teniendo episodios de crisis de ausencia, donde padece interrupciones breves de la conciencia. Un cuadro que se hizo público desde el pasado mes de agosto.

Tanta es la incertidumbre alrededor del alemán de 23 años que hasta hay división de posturas en Bayern Múnich por su futuro en el club. Algunos directivos han llegado a poner sobre la mesa el tema salarial y contractual del jugador, en un acto que despertó críticas a nivel mundial.

Ahora, es un baldado de agua fría para Bayern Múnich la recaída de Musiala en su lesión del muslo. Según el periodista Kerry Hau, de Sky Sport, la baja de Musiala será de 4 a 6 semanas y estará a tope hasta los inicios del 2027.

NUEVA LESIÓN DE MUSIALA: Según Kerry Hau de Sky, Musiala ha recaído de la lesión que tenía previamente (los isquios), en el pequeño tramo que jugó vs Lille. Se espera que esté de baja de 4 a 6 semanas (es decir: al 100% en 2027). Otra mala noticia para el pobre... https://t.co/HEqicC3Duq — Andrés Weiss (@andresweiss_) November 27, 2026

Luis Díaz, la esperanza de ataque para Bayern Múnich

Harry Kane, Michael Olise y nuevamente Jamal Musiala. Estos tres jugadores vitales para Bayern Múnich están lesionados, generando un verdadero dolor de cabeza para el técnico Vincent Kompany.

Sin embargo, Luis Díaz ya regresó de su lesión, el pasado 25 de noviembre, y pinta como la gran solución ante tantas lesiones en Bayern Múnich. El colombiano, más Serge Gnabry y Alphonso Davies, están a disposición de Kompany para entrar en convocatoria de cara al duelo de este sábado, ante Hamburgo.

Luis Díaz es la gran esperanza de ataque del Bayern Múnich, ante tantos lesionados. Foto: Getty Images

Fue un arranque frenético de temporada para Bayern Múnich que, entre lesiones y quebrantos de salud, como el del propio Kompany, trata de hacer frente a todas las competencias sin sus titulares habituales, y con los juveniles Karl, Brown y Tom Bischof.