El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza obligatoria por ley en Colombia para todos los vehículos que transitan por el territorio nacional.

SOAT tendría cambios a partir del 1 de diciembre de 2026: las novedades en trámites que deben conocer los conductores de Colombia

Su propósito principal es garantizar que cualquier persona reciba la atención médica necesaria e inmediata tras haber estado involucrada en un accidente de tránsito, sin importar quién haya sido el actor viable culpable.

A pesar de ser un seguro exigido en el país, existen algunos conductores que desconocen qué cubre exactamente esta póliza en sus unidades, sobre todo para carros y motos.

¿Qué cubre el SOAT para carros y motos en Colombia?

De acuerdo con Grupo R5, la cobertura del SOAT es universal, lo que significa que ampara a todas las personas que terminen lesionadas o con daños físicos durante un accidente de tránsito, ya sean los conductores, los ocupantes particulares, los pasajeros (en caso de que estén adentro de un vehículo de servicio público) o peatones y ciclistas.

En el caso de carros y motos, el seguro ofrece una serie de servicios y gastos médicos que ocurren cuando el ciudadano se encuentra en un siniestro vial. Algunos de ellos son los siguientes:

Atención médica inmediata de urgencias.

Hospitalización.

Suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis.

Suministro de medicamentos.

Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.

Servicios de diagnóstico.

Rehabilitación.

La entidad aclara que el SOAT cuenta con algunas excepciones que no cubren los carros y motos en el país, entre ellos los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito, como lo es el caso de daños a estructuras o edificaciones, así como la pérdida parcial o total de los vehículos involucrados.

Soat en Colombia. Foto: Getty images

Tampoco se ampara lesiones personales que no hayan sido causadas por un accidente de tránsito, como lo puede ser un incidente en el hogar.

¿Qué hacer cuando ocurre un accidente?

Seguros Bolívar comparte cuál es el paso a paso que deben seguir los usuarios en el país luego de que resultaron parte de un accidente:

Verificar si hay personas heridas o fallecidas: En caso de que haya personas afectadas por el accidente de tránsito, el usuario tiene que comunicarse de forma directa con las autoridades (#123) y solicitar una ambulancia.

En caso de que haya personas afectadas por el accidente de tránsito, el usuario tiene que comunicarse de forma directa con las autoridades (#123) y solicitar una ambulancia. Comunicarse con la asistencia: Llamar a la línea #322 o a la línea nacional 018000 123322 para solicitar asesoría jurídica, carro taller o grúa.

Llamar a la línea o a la línea nacional 018000 123322 para solicitar asesoría jurídica, carro taller o grúa. Abstenerse de asumir responsabilidades: Salvo que la aseguradora lo autorice, el conductor debe evitar reconocer su propia responsabilidad en los hechos o celebrar arreglos extrajudiciales precipitados con la víctima.

Salvo que la aseguradora lo autorice, el conductor debe evitar reconocer su propia responsabilidad en los hechos o celebrar arreglos extrajudiciales precipitados con la víctima. Documentar la escena: Se aconseja tomar fotografías claras y amplias de los vehículos involucrados, la vía, las señales de tránsito cercanas y los daños ocasionados.