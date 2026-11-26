Los CDA (centros de diagnóstico automotor) cumplen una función fundamental para la seguridad vial: verificar que los vehículos que circulan por Colombia se encuentren en condiciones adecuadas y cumplan los límites de emisiones contaminantes. Sin embargo, no cualquier establecimiento puede prestar este servicio. Para operar, debe cumplir una serie de requisitos técnicos, administrativos y tecnológicos establecidos por el Ministerio de Transporte.

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Uno de los principales es contar con el registro ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Para obtenerlo, la empresa propietaria debe estar legalmente constituida y tener dentro de su objeto social la realización de actividades propias de un centro de diagnóstico automotor. Además, debe acreditar las condiciones exigidas para la sede, las líneas de inspección y los tipos de vehículos que pretende revisar.

También necesita una acreditación vigente del ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), que certifique su competencia como organismo de inspección tipo A. Esta evaluación se realiza conforme a las Normas Técnicas Colombianas aplicables, entre ellas las NTC 5375, 5375-4:2024, 5385, 6218 y 6282, según corresponda.

En materia ambiental, el CDA debe contar con una certificación vigente que demuestre el cumplimiento de las exigencias para revisar las emisiones contaminantes. Esta es expedida por el IDEAM o, mientras se adoptan las disposiciones correspondientes, por la autoridad ambiental competente.

Personal capacitado y equipos especializados

Las exigencias también incluyen la infraestructura tecnológica necesaria para expedir el Formato Uniforme de Resultados y el certificado de revisión. Los centros deben tener un contrato con una entidad homologada por la Superintendencia de Transporte para prestar el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV), encargado de validar las condiciones para transferir la información de las inspecciones.

Otro requisito es contar con una póliza de responsabilidad civil profesional por un monto de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con una vigencia de un año. Esta cobertura busca responder por posibles perjuicios derivados de una prestación deficiente del servicio.

El personal que realiza las inspecciones tampoco puede carecer de formación específica. La regulación exige que los inspectores o técnicos operarios acrediten una capacitación de mínimo 155 horas, impartida por el SENA o por instituciones de educación superior autorizadas, en temas como mecánica automotriz, sistemas de frenos, dirección, suspensión, análisis de gases y manejo de equipos de revisión.

Los requisitos no terminan cuando el centro obtiene su registro. Los establecimientos deben conservar vigentes sus permisos, certificaciones y acreditaciones, someterse a evaluaciones anuales de seguimiento del ONAC y cumplir las normas técnicas aplicables.