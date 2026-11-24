Antes de cerrar la venta de un vehículo, el propietario debe comprobar que cumple los requisitos para formalizar el cambio de dueño ante un organismo de tránsito. Sin embargo, no todos los reportes pendientes tienen el mismo efecto: el Ministerio de Transporte explicó que existe una diferencia entre un comparendo en trámite y una sanción definitiva, y que confundirlos podría llevar a bloquear indebidamente un traspaso.

La aclaración fue realizada por el Ministerio de Transporte mediante un concepto jurídico del 3 de febrero de 2026, en respuesta a una consulta sobre los casos en los que las autoridades pueden negar el traspaso de un automotor por obligaciones de tránsito pendientes.

El documento recuerda que un comparendo es una orden formal para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad de tránsito. Por sí solo, no representa una sanción económica definitiva. En cambio, una multa es una sanción pecuniaria que solo puede imponerse después de que termine el procedimiento contravencional y se determine la responsabilidad mediante una decisión debidamente motivada.

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Por esta razón, el Ministerio señaló que la verificación para realizar trámites como el traspaso debe concentrarse en las multas que se encuentren en firme. En consecuencia, los comparendos o infracciones que todavía están en trámite y sobre los cuales no existe una sanción definitiva no pueden considerarse multas exigibles ni convertirse en un impedimento para realizar el trámite.

Esto significa que una persona podría adelantar la transferencia de su vehículo aunque tenga un comparendo pendiente de resolución, siempre que cumpla los demás requisitos establecidos en la normativa.

Requisitos para el traspaso

La Resolución 20223040045295 de 2022, modificada por la Resolución 20233040017145 de 2023, establece las condiciones para formalizar el cambio de propietario. Tanto el vendedor como el comprador deben estar inscritos en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), y se debe presentar el formulario de solicitud debidamente diligenciado junto con el contrato de compraventa o el documento que acredite la transferencia del dominio.

También se debe comprobar que el vehículo tenga el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente y la revisión técnico-mecánica al día cuando corresponda. El organismo de tránsito verificará las multas en firme, la existencia de medidas judiciales o administrativas que limiten la propiedad, el pago de los impuestos vehiculares y la retención en la fuente, además de los derechos correspondientes al trámite.

Si el carro tiene una prenda, embargo u otra limitación sobre su propiedad, será necesario acreditar su levantamiento o presentar la autorización correspondiente para continuar con el traspaso.

¿Qué ocurre si tiene una multa en firme?

En ese escenario, la situación cambia. Si el propietario registra sanciones definitivas pendientes de pago, deberá ponerse al día para cumplir el requisito de paz y salvo exigido para los trámites ante los organismos de tránsito.

Por eso, antes de concretar una negociación, es recomendable consultar los antecedentes del vehículo y el estado de cuenta del vendedor en los sistemas oficiales. El SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito) permite verificar los comparendos y las multas registrados.

El Ministerio también aclaró que su pronunciamiento corresponde a un concepto jurídico de orientación general y no tiene carácter vinculante. No obstante, precisa la interpretación de las normas aplicables: un comparendo pendiente de resolución no equivale a una multa en firme y, por sí solo, no debería impedir la transferencia de la propiedad del vehículo.