Atención, conductores: cinco peajes del Eje Cafetero bajan a $700; conozca si puede acceder

A partir del mes de noviembre, cientos de conductores que recorren diariamente las vías de conexión entre los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío recibirán un importante beneficio, luego de que se implemente una tarifa diferencial que reduce el costo de algunos peajes de la región a $700.

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La medida, que fue acordada entre el Ministerio de Transporte y la concesión Autopistas del Café, busca beneficiar a más de 9.000 familias que residen en estos departamentos y les facilita un espacio para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

La tarifa diferencial se efectuará en cinco estaciones administradas por Autopistas del Café y que están situadas en corredores estratégicos para la conexión de la región. Los peajes son los siguientes:

Peaje Pavas

Peaje San Bernardo del Viento

Peaje Tarapacá I

Peaje Tarapacá II

Peaje Circasia

Los usuarios que cumplan las condiciones establecidas podrán pasar de pagar $17.800 a solamente $700 en cinco peajes. Foto: Cortesía Concesión Autopistas del Café

En cada una de estas estaciones, los ciudadanos que se beneficiarían del trámite pasarán de pagar un valor de $17.800 a $700, es decir, una reducción alrededor del 96 % de la tarifa plena.

¿Cuáles son las personas que pueden acceder al beneficio de los peajes de $700?

La concesión Autopistas del Café comparte los requisitos que deben cumplir los ciudadanos y que fueron establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), reiterando que esto busca beneficiar principalmente a residentes de municipios incluidos en la Resolución No. 20263040024745 del 26 de junio del 2026.

Aquellos municipios son los siguientes:

Caldas:

Manizales (con prioridad a residentes de las veredas La China, Pavas, Trinidad, El Rosario, San Peregrino)

Chinchiná (con prioridad a residentes de la vereda San Andrés)

Palestina

Villamaría

Risaralda:

Santa Rosa de Cabal (con prioridad a residentes del corregimiento de La Capilla)

Quindío:

Filandia

Salento

La entidad aclara que si un ciudadano vive en estos territorios, no significa que recibirá de forma automática el descuento, ya que cada interesado debe compartir los documentos exigidos para posteriormente recibir la aprobación.

El proceso del trámite se lleva a cabo de forma virtual, en donde los usuarios deben manifestar su intención de recibir el beneficio, además de indicar el peaje al que buscan solicitar la Tarifa Diferencial. No serán recibidos documentos físicos en ninguna de las sedes de la concesión, ya sean peajes, tambos o CCO.

Autopistas del Café dio a conocer los requisitos y documentos que deben presentar los ciudadanos para solicitar la tarifa diferencial. Foto: Concesional Autopistas del Café - API

La concesionaria Autopistas del Café informa que cada solicitante solamente podrá postular su deseo del beneficio a una estación de peaje. A partir de ahí, el proceso le indicará el proceso a seguir, junto con los documentos requeridos, entre ellos los siguientes: