VEHÍCULOS

¿Qué consume menos: un vehículo híbrido o un híbrido enchufable? La clave está en cómo se usa

Aunque comparten algunas características, los dos vehículos ofrecen experiencias de conducción diferentes.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

10 de noviembre de 2026 a las 2:04 p. m.
Los vehículos híbridos e híbridos enchufables se han convertido en alternativas para quienes buscan reducir el consumo de combustible.
Los vehículos híbridos e híbridos enchufables se han convertido en alternativas para quienes buscan reducir el consumo de combustible. Foto: Getty Images

Al momento de escoger un vehículo nuevo, uno de los puntos más importantes para los usuarios es el consumo de combustible, sobre todo cómo este rinde en unidades de movilidad sostenible como lo son los carros híbridos e híbridos enchufables.

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¿Piensa comprar un vehículo híbrido? Guía completa para tomar la mejor decisión

En Colombia, estas unidades se han convertido en una de las opciones más preferidas por los conductores del país. Los reportes de la ANDI y Fenalco registran que, con corte hasta el mes de octubre, se ha registrado la venta de un total de 85.081 unidades nuevas, teniendo una participación del 30,45 % en el mercado durante el 2026.

A pesar de su gran incremento en el sector, las personas dudan acerca de cuál de estas opciones es la más indicada y cuál consume menos.

Las diferencias entre un carro híbrido y un carro híbrido enchufable

De acuerdo con la marca de carros Kia, un vehículo híbrido cuenta con un motor de gasolina y uno eléctrico, con el objetivo de reducir el consumo del combustible y las emisiones.

Su principal característica es que la batería se recarga de forma automática mientras el conductor se encuentra conduciendo el carro; esto ocurre cuando se presenta un frenado regenerativo, una desaceleración y el funcionamiento del motor de combustión.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por menores costos y beneficios tributarios.
Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por menores costos y beneficios tributarios. Foto: Cortesía

En el caso de un vehículo híbrido enchufable, también cuenta con un motor eléctrico y de gasolina, pero incorpora una batería mucho más grande.

La principal diferencia que tiene este con un carro híbrido es que sí necesita de una carga externa para aprovechar todo su potencial eléctrico.

¿Cuál es la mejor opción?

Según Kia, un vehículo híbrido enchufable puede gastar mucho menos combustible. Eso sí, depende completamente de que realmente sea conectado y se aproveche su autonomía eléctrica.

Si el carro nunca se carga, terminaría funcionando como un híbrido convencional, aunque con mayor peso y complejidad.

El mercado de vehículos híbridos registró 9.195 unidades nuevas en Colombia durante agosto de 2026.
El mercado de vehículos híbridos registró 9.195 unidades nuevas en Colombia durante agosto de 2026. Foto: Getty Images

La fabricante afirma que, si el vehículo es pensado para circular en la ciudad, ambas opciones brindan ventajas importantes frente a un vehículo de gasolina convencional, como por ejemplo:

  • Reducción de consumo en tráfico pesado
  • Aprovechan el frenado regenerativo
  • Disminuyen emisiones
  • Son más silenciosos.

Aun así, existen diferencias entre ambos; por un lado, el híbrido tradicional termina siendo más práctico para la mayoría, mientras que el híbrido enchufable necesita de hábitos de carga.

Para los conductores que manejan constantemente entre el tráfico urbano y carretera, la opción más viable sería comprar un vehículo híbrido.