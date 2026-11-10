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Linda Caicedo marca un golazo ante el París FC y se mueve la tabla de la Champions League

La jugadora colombiana anotó el tercer gol para el Real Madrid en la cancha del Alfredo Di Stéfano.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de noviembre de 2026 a las 4:48 p. m.
Linda Caicedo, atacante colombiana contra el París FC
Linda Caicedo, atacante colombiana contra el París FC Foto: Getty Images / X

Real Madrid femenino goleó 3-0 al Paris FC en el estadio Alfredo Di Stéfano en la capital española y firmó su primera victoria en la Champions League femenina.

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El equipo merengue, liderado por la colombiana Linda Caicedo, escaló provisionalmente hasta la séptima casilla con seis puntos en la tabla de posiciones a falta del resto de partidos de la cuarta jornada de la fase liga.

Las francesas lograron mantener el empate hasta el descanso a pesar del dominio madrileño, pero las locales derrumbaron el fortín con goles de la italiana Arianna Caruso (55′), la neerlandesa Lineth Beerensteyn (65′) y Linda Caicedo (81′).

La atacante colombiana, figura de la Selección Colombia, aprovechó una gran jugada y el pase final de su compañera Felicia Schröder. El balón dejó sin opciones a su marcadora y solamente tuvo que definir cruzado al segundo palo para alargar el marcador.

Linda Caicedo contra el París FC
Linda Caicedo contra el París FC Foto: Real Madrid via Getty Images

Con el triunfo en casa, Real Madrid rompió una seguidilla de tres empates en el torneo europeo y cae como un bálsamo para dar un gran paso en la tabla de posiciones. Sin duda, es un resultado que lo acerca a la fase de octavos de final de forma directa, privilegio que solamente tienen los cuatro primeros.

Real Madrid escala en la tabla

Las parisinas, por su parte, solo suman dos puntos y se encuentran en una mala posición para aspirar a los play-offs, a falta de dos fechas para el final de la ronda. Cabe recordar que del puesto 5 al 12 jugarán el repechaje y los ganadores irán a octavos de final.

Las españolas, que dirige Pau Quesada, recibirán al Inter de Milán el miércoles de la semana entrante, mientras que las francesas (15ª) se medirán con el HB Køge danés un día después en París.

En otro partido de la jornada, Chelsea se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Häcken sueco. El club inglés estrelló dos balones en el arco defendido por una inspirada Jennifer Falk, que ayudó a mantener en cero a las visitantes.

Tabla de Posiciones

Tabla de Posiciones

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Barcelona 3300192179
2 Bayern d... 2-0 42209458
3 Chelsea 42203038
4 OL Lyonnes 3210140147
5 Arsenal 32106247
6 Juventus de T... 32018356
7 Real Madrid 41307436
8 Man City 3-1 41307526
9 Paris Sai... 0-2 41217435
10 Associaz... 2-0 411228-64
11 Inter de ... 1-3 4112310-74
12 HB Køge 3102510-53
13 Sport Lisboa ... 310227-53
14 Servette ... 0-2 4103616-103
15 BK Häcken 402215-42
16 Paris Football ... 4022511-62
17 Austria Wien 301226-41
18 Oud-Heverlee... 3012110-91

El Chelsea se colocó con ocho puntos como único escolta del líder y vigente campeón, FC Barcelona, tras disputar cuatro partidos. Las catalanas tienen un partido menos y enfrentarán el jueves al Arsenal, en una reedición de la final de 2025.

Varios equipos, entre ellos el Lyon y el Arsenal —ambos a solo una unidad del equipo de Sonia Bompastor—, podrían sobrepasar al Chelsea al término de esta fecha.