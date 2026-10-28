Linda Caicedo brilla en Bayern Múnich vs. Real Madrid: paseó a la defensa con jugada de lujo

Linda Caicedo sigue brillando como titular del Real Madrid. Este miércoles, 28 de octubre, dio una asistencia de lujo en el partido contra Bayern Múnich por la tercera jornada de la Champions League Femenina.

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Sobre los 8 minutos de juego, Linda se escapó por la izquierda y recibió la marca de varias defensoras. Haciendo gala de su capacidad para regatear rivales, la colombiana llegó hasta la línea de fondo y mandó un centro al corazón del área, donde Athenea del Castillo solo la tuvo que empujar.

Aunque las cámaras se fueron con el festejo de la española, Linda Caicedo recibió el aplauso de sus propias compañeras por la jugada que acababa de protagonizar.

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich

Real Madrid sacó un valioso empate de su visita a territorio alemán. Tras el gol de Athenea del Castillo con asistencia de Linda Caicedo, las merengues alcanzaron a ponerse 2-0 gracias al tanto de la neerlandesa Lineth Beerensteyn.

Desafortunadamente, Bayern Múnich reaccionó sobre la media hora de juego y marcó el descuento a través de Edna Imade.

En el arranque de la segunda mitad, el conjunto bávaro puso el empate en el marcador con la anotación de Momoko Tanikawa.

La japonesa, que terminó en el puesto 23.° del Balón de Oro, sacó toda su calidad para devolverle la sonrisa al público local en el FC Bayern Campus.

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Linda Caicedo se retiró del campo al minuto 78 del partido, dejando su lugar para la sueca Felicia Schröder. En ese mismo movimiento también ingresó Sara Dabritz, quien se sumó a los cambios ya efectuados de Irune Dorado, Janou Levels y Andreia Jacinto.

Sabiendo que el resultado le convenía para acomodarse en la tabla, Real Madrid trató de cerrarse en defensa y cuidar el empate. Mientras tanto, las jugadoras del Bayern Múnich volcaron la cancha hacia el arco rival y tuvieron opciones de confirmar la remontada que nunca llegó.

Linda Caicedo disputando una pelota en el partido de visita ante Bayern Múnich por la Champions League. Foto: Getty Images

Buena calificación de Linda Caicedo

Linda Caicedo obtuvo una calificación de 7.3 puntos tras su desempeño en el duelo de la Champions League. La colombiana dio una asistencia, remató al arco una vez desde fuera del área y completó el 89 % de sus pases.

En total dio 30 toques y recibió dos faltas. Su único dato negativo estuvo en labores defensivas, donde perdió ocho veces la posesión del balón.

Linda viene siendo importante para Real Madrid, especialmente en los partidos de la Champions. El pasado 1.° de octubre marcó gol en el empate contra Manchester City y ante París Saint-Germain obtuvo la mejor calificación de todo su equipo.