Hernán Darío Herrera confiesa el gesto de Dayro Moreno que lo decepcionó: “Me siento triste”

Hernán Darío Herrera, extécnico de Once Caldas, habló sobre su salida del cuadro manizaleño y lamentó que no haya recibido llamadas por parte de Dayro Moreno, quien fue su protegido durante los tres años que duró al frente del equipo.

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“Yo me siento triste con Dayro porque, con esta salida, ni una llamada. Eso es lo triste. Pero bueno, yo le deseo lo mejor a Dayro, que siga triunfando, que siga ganando cosas grandes”, expresó en entrevista con El Colombiano.

A pesar de esa decepción que se llevó tras salir del Once Caldas, Herrera asegura que tiene un cariño muy grande por el máximo goleador del fútbol colombiano. “Algún día nos volveremos a ver. Yo lo quiero a él y estoy muy agradecido. Yo sé la persona que es Dayro Moreno”, apuntó.

Más allá de las formas en las que se dio su salida, el paso de Hernán Darío Herrera dejó cosas positivas para Once Caldas: escaparon de la zona de descenso, regresaron a los cuadrangulares y llegaron hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sumado a eso, Dayro Moreno rompió el récord como máximo goleador del FPC y en el festejo de ese logro se demostró la gran relación que tenía con el ‘Arriero’.

Hernán Darío Herrera, extécnico de Once Caldas. Foto: Colprensa

Herrera escucha ofertas

Desafortunadamente, el idilio entre Hernán Darío Herrera y Once Caldas se terminó en septiembre de 2026. El técnico finalizó su contrato de mutuo acuerdo con la dirigencia, luego de recibir una ola de críticas por parte de la afición.

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Ahora mismo no tiene nada concreto para volver a dirigir; sin embargo, está abierto a escuchar ofertas para el próximo año. “Nosotros vivimos para esto, yo nací para esto. Estoy esperando ofertas, he tenido varias ofertas ya, pero quiero descansar estos tres meses”, dijo.

“Coger un equipo en noviembre y diciembre es muy complicado. El año que viene no sé cuáles son las ofertas que tendré, yo quiero seguir trabajando hasta que las fuerzas me den”, agregó Herrera.

Así ha sido la carrera del arriero

Aunque el ‘Arriero’ lleva más de 25 años trabajando como entrenador, su carrera se relanzó en 2018 cuando fue campeón de la Copa Colombia en Atlético Nacional. Luego, en 2022, ganó la Liga BetPlay en el conjunto verdolaga y gracias a eso se confirmó como uno de los mejores del FPC.

Once Caldas le dio las llaves del equipo en octubre de 2023 y desde entonces lideró un proyecto al que solo le faltó coronar con un título oficial.

Herrera podría ser una de las grandes novedades para la próxima temporada, pues su nombre le caería perfecto a varios clubes que en este momento buscan entrenador.