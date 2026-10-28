Juan Fernando Quintero anunció demanda contra periodista deportivo: “No se dejen engañar”

Juan Fernando Quintero lleva más de un mes sin disputar partidos oficiales con Independiente Medellín y, en medio de la crisis de resultados, la hinchada hace preguntas sobre el estado actual de su lesión.

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Hace unos días, el técnico Amaranto Perea aseguró que Juanfer sigue en proceso de recuperación y que seguramente volverá para los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Pero en las últimas horas surgió otra versión que no le cayó en gracia al futbolista. De acuerdo con el periodista Gustavo Osorio, el contrato de Juanfer Quintero establece que solo puede disputar 10 partidos oficiales durante el semestre y por eso habrían decidido guardarlo para las finales.

Dicha información generó polémica entre los hinchas de Medellín, al punto que llegó hasta oídos del propio jugador y provocó su reacción en redes sociales.

Juanfer Quintero anuncia demanda

Juan Fernando Quintero no comentó directamente el video de Gustavo Osorio, sino una reproducción publicada en la cuenta de @elcashta a través de su cuenta de Instagram.

En dicho comentario, Juanfer anuncia que tomará acciones legales por la información que se difundió. “Se le vendrá la segunda demanda”, aseguró el volante antioqueño.

“Lamentablemente. No se dejen engañar, ya estamos casi listos. Abrazo a todos, en mi casa me quedo tres años más”, agregó el futbolista a través de su cuenta oficial.

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De esta manera, Quintero desmintió que haya firmado por 10 partidos con Independiente Medellín y, de paso, le informó a la hinchada que muy pronto estará de regreso en las canchas para afrontar el tramo final del campeonato.

Su último partido oficial fue el 22 de septiembre ante Jaguares en el Atanasio Girardot. Ese día salió como titular por disposición del cuerpo técnico; sin embargo, una lesión muscular lo obligó a abandonar el campo sobre los 40 minutos.

En principio se suponía que iban a ser un par de semanas fuera de las canchas, pero la recuperación se fue alargando y después de un mes no hay rastro de Juanfer en las convocatorias del DIM.

El comentario en Instagram de Juan Fernando Quintero. Foto: IG @elcashta

Independiente Medellín en la tabla de posiciones

Luego de estas palabras, la hinchada del Medellín espera que Juan Fernando Quintero esté de regreso para los cuadrangulares. No obstante, primero deben asegurar el tiquete a dicha instancia.

El ‘Poderoso’ marcha en la séptima casilla de la tabla con 23 puntos y le quedan cuatro partidos por delante en el ‘todos contra todos’: Internacional de Bogotá (V), Alianza FC (L), Fortaleza (V) y Águilas Doradas (V).

De esos 12 puntos debería sacar un mínimo de 6 para asegurar su clasificación a la siguiente fase y permitir que Juanfer tenga la opción de volver a las canchas.