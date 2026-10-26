Independiente Medellín volvió a perder con Atlético Nacional en el clásico paisa jugado el domingo pasado en el estadio Atanasio Girardot. Fue una remontada verde por 2-1, luego de que el visitante fuera ganando por 0-1 al término del primer tiempo.

La desazón de una nueva caída para Amaranto Perea como técnico fue total. En rueda de prensa dio cuenta de la tristeza que lo embargaba por no poder ganarle a su rival de patio en el último tiempo.

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Otro tema que se mencionó en la atención a medios fue la salud de Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez. Dichas dos figuras exparte de Selección Colombia arribaron como los fichajes rimbobantes para 2026-II y no han participado activamente para el DIM.

Parte decepcionante sobre Quintero y Jackson

La respuesta dada por el DT a cargo de la plantilla poderosa sobre dichas dos figuras no fue alentador para la hinchada.

En principio de ‘Cha Cha Cha’ trajo a colación que: “Jackson viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, no se nos puede olvidar eso. Tenemos unas necesidades importantes (…) Si Jackson está bien con su categoría y con la necesidad que tenemos, el entrenador no lo convoca es porque no está“.

Lo grave de la situación con el delantero es que se desconoce la fecha exacta en la que podrán contar con él. Es decir, entrena, pero su capacidad física parece estar aún lejos de la competencia oficial.

🔴🔵 Amaranto Perea y la situación de Jackson Martínez: 🗣️ “Viene de 6 años sin competir en el alto rendimiento... ¿Cuándo va a estar? Es muy difícil. Se la ha diseñado un plan y estará de acuerdo a la exigencia. Los últimos 2 días entrenó bastante bien, pero lo cuidamos” https://t.co/mgaeCIBKKY — Diegol (@diegoooool__) October 26, 2026

“¿Cuándo va a estar? Es que es muy difícil porque se le ha construido un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia. En los últimos dos días entrenó bastante bien, lo estamos cuidando, no puede hacer un entrenamiento completo. Me encantaría que esté, claro que sí”, respondió Perea causando malestar.

Ahora bien, la situación de JuanFer también es una incógnita de cara al tramo final de la temporada en el FPC.

“Son lesiones musculares, que no te dan unos tiempos aproximados. Si Juanfer está, lo vamos tener para las finales, antes no va a estar”, sentenció Luis Amaranto sobre el creativo que llegó al DIM al inicio del semestre.

Va un mes de baja

Quintero se lesionó ya hace un mes con Independiente Medellín. El reporte del departamento médico del equipo antioqueño dio a conocer que la estrella sufrió: “lesión muscular en el recto femoral izquierdo”.

Hacia el 21 de octubre pasado el club de JuanFer comunicó que entraba en la que parecía ser la última fase de la recuperación. No obstante, se negó a dar una fecha en específico para el regreso del ‘mago’ a las convocatorias.

Juan Fernando Quintero, volante de Independiente Medellín que se lesionó a finales de septiembre de 2026 Foto: Colprensa

Aunque el DIM cuenta con buena nómina aún sin tener a disposición a Quintero y Martínez, los resultados no se le vienen dando. Ese mal presente los tiene al borde de salir del grupo de los ocho clasificados. Son septimos con 23 puntos, dos nada más por encima de Once Caldas y Cúcuta que luchan por el octavo lugar.

En la próxima jornada el poderoso visitará a Internacional de Bogotá contra el que espera retomar la senda del triunfo.