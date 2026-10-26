Aunque Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, ha construido una sólida y exitosa carrera en la industria musical, convirtiéndose en uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional, la música no es la única pasión que ocupa un lugar importante en su vida.

Más allá de los escenarios, los conciertos y los éxitos que lo han llevado a conquistar públicos en diferentes partes del mundo, el cantante paisa también ha demostrado en varias oportunidades su profundo amor por el fútbol y no oculta su especial entusiasmo por el Atlético Nacional.

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Precisamente por eso, Maluma volvió a captar la atención de los hinchas recientemente, esta vez durante el encuentro que disputó el conjunto verdolaga frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot durante la tarde del domingo 25 de octubre.

Allí, la presencia del artista no pasó desapercibida entre los seguidores del fútbol antioqueño, pues dejó ver su emoción de principio a fin y lo que más sorprendió es que no estuvo en palco ni en una tribuna exclusiva.

En esta ocasión, Maluma disfrutó del encuentro deportivo desde la tribuna popular, donde dejó en evidencia que su pasión por el fútbol y su respaldo a Atlético Nacional van mucho más allá de lo que ha mencionado en las entrevistas.

El cantante sorprendió al elegir este espacio para vivir el partido de cerca, rodeado de los aficionados verdolagas, con quienes compartió la emoción, la energía y el entusiasmo que caracterizan a la hinchada del equipo antioqueño.

De esta manera, el artista paisa se robó las miradas de la jornada por fuera del campo de juego, cambiando las zonas exclusivas por la tribuna popular del Atanasio Girardot para convertirse, por un momento, en un apasionado más del conjunto verdolaga.

A través de su cuenta oficial de X, Atlético Nacional publicó varias fotografías de Maluma disfrutando del ambiente del estadio y las imágenes no tardaron en viralizarse en las plataformas digitales.

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“El verde se lleva en la sangre. Hoy Maluma nos acompañó en la popular y vivió desde adentro lo que se siente ser parte de la hinchada más grande y gloriosa de Colombia. Bienvenido siempre, Juan Luis”, escribió la cuenta oficial del club.

En las instantáneas se puede ver al cantante disfrutando el partido sonriente, con gafas oscuras, el torso descubierto y una bufanda del equipo verdolaga alrededor del cuello. Además, aparece rodeado de aficionados que también acompañaban al conjunto antioqueño demostrando su emoción con cada gesto.