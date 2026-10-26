Para este lunes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este lunes 26 de octubre de 2026

Aries

“Guarda los secretos que te confiaron; cinco minutos de chisme pueden costarte una amistad. En pareja, consulta antes de decidir por los dos. Confirma los detalles de ese viaje y no aceptes oportunidades a ciegas. Tener carácter es saber preguntar antes de aventarte”.

Tauro

“Tu pareja tiene sueños, pero los tuyos también cuentan. Deja de posponer lo que necesitas por atenderlo todo. Una reunión puede devolverte el buen humor. En el trabajo, aclara instrucciones y evita los bandos. Si aparece algo íntimo con una amistad, decide porque quieres, no por conservar su atención”.

Géminis

“Tu esfuerzo empieza a notarse: reconoce lo que has conseguido sin decir que fue pura suerte. Cuida las bromas, porque ser directo no te da permiso de herir. Alguien distinto a tus gustos podría interesarte. Si llega un pago, celebra sin dejar la cartera temblando”.

Cáncer

“Distingue entre compañeros de fiesta y amistades para hablar en serio. Una visita familiar puede alegrarte. En el amor, fíjate cómo te tratan cuando opinas diferente. Tu valor no depende de acostarte con alguien ni de esperar. Trabaja por lo que deseas, sin dedicarle tus logros a quien te lastimó”.

Leo

“Una decepción podría cambiar tu opinión sobre alguien que defendías. Atiende los hechos y deja de inventarle excusas. Si alguien te gusta, participa en la conquista; nadie construye una relación solo. En pareja, habla antes de despedirte con indiferencia. No conviertas un coraje en compras a meses”.

Virgo

“Que tu ex regrese no significa que debas repetir la historia. Piensa lejos de sus promesas y de sus manos. Un negocio merece preparación y cuentas claras. Atiende tus pendientes antes de investigar vidas ajenas. Con tu pareja, menos coqueteo escondido y más detalles que demuestren cariño”.

Libra

“Antes de comprar otra cosa, revisa qué tienes guardado sin usar. Dale espacio al descanso y a cuidarte sin castigos. Un mensaje podría hacerte sentir reconocido. En el amor, disfruta la compañía sin exigir una escena de película. Para ese negocio, confirma lo que falta antes de anunciar fechas”.

Escorpio

“No armes un pleito por un chisme que nadie puede sostener. Comparte tus planes con quien pueda ayudarte a realizarlos. Un viaje merece acuerdos sobre cómo quieren disfrutarlos. Un viaje merece acuerdos y sobre cómo quieren disfrutarlo. En el amor, distingue cariño de atracción y deja de recibir de quien ya decidiste alejarte.

Sagitario

“No aceptes compromisos para después pasar el día mentando madres. Revisa documentos y traslados antes de viajar. Si emprendes, establece cómo cobrarás y evita dar crédito por pena. En el amor, permite conocer sin exigir garantías: puedes volver a intentarlo sin apresurar una relación”.

Capricornio

“Una disculpa no obliga a devolverle a alguien su lugar en tu vida. Cuídate sin desconfiar de todos. Una visita familiar puede darte alegría sin grandes preparativos. Si estás soltero, no elijas por cansancio de estar solo. Tus metas necesitan información y trabajo, no aprobación de toda la cuadra”.

Acuario

“Si para verte con alguien tiene que esconderse, revisa qué te está ofreciendo. En pareja, observa el trato diario, no solamente los besos después del pleito. Organiza tu rutina con tiempo para descansar. Un proyecto podría avanzar: confirma pedidos antes de gastar y aprovecha el equipo que ya tienes”.

Piscis

“Habla de lo que sabes hacer sin pedir disculpas por tener capacidad. Un ingreso adicional podría ayudarte con una deuda; confirma antes de gastarlo. Una escapada en pareja puede acercarlos si hablan de lo pendiente. Si recuerdas a alguien que lastimaste, reconocerlo no te da derecho a exigir otra oportunidad.