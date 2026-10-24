Horóscopo de Nana Calistar para este sábado 24 de octubre: consejos y predicciones para los 12 signos del zodiaco

La astrología es un conjunto de tradiciones que ha ganado fuerza a lo largo de la historia entre quienes buscan descubrir lo que depara el futuro. Por eso, consultar el horóscopo es más común de lo que muchos creen.
En México, una de las figuras que más ha logrado conectar con el público que siente interés por este tema es Nana Calistar, reconocida por su estilo auténtico y sin complicaciones.
Su manera de comunicar se caracteriza por ser directa, sencilla y sin recurrir a mensajes rebuscados, lo que ha sido clave para construir una comunidad sólida en las plataformas digitales.
Horóscopo de este sábado 24 de octubre de 2026
- Aries
“No acuses a una amistad sin saber qué pasó. Si tú dejaste una promesa pendiente, busca a esa persona y habla claro. Llegarán nuevas amistades, pero conoce a la gente con calma”.
- Tauro
“Si tu pareja está distante, pregunta qué pasa antes de imaginar una infidelidad. Este sábado también puede darte una sorpresa familiar: una visita, un recuerdo o una noticia que cambia el ánimo de la casa”.
TAURO – 24 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2026
Si tu pareja está distante, pregunta qué pasa antes de imaginar una infidelidad. Corrige esa mentira que dijiste para salir del paso; después puede hacerse un problemón. Alguien mayor podría coquetearte. Si te gusta, disfruta sin pena y hablen claro…
- Géminis
“Deja de decidir por todos: pregunta también qué quieren los demás. Busca a quien siempre te escucha y pregúntale cómo está. En el amor, no insistas con alguien que ya dijo que no”.
- Cáncer
“Que te recuerden un error no significa que debas aceptar malos tratos. Reconoce lo que hiciste y corrige lo que todavía puedas. Revisa tus horarios antes de prometer que irás a todos lados”.
- Leo
“No te metas en todos los pleitos familiares. Un detalle podría ayudarte a acercarte a tu pareja, pero también necesitan hablar de lo que les molesta”.
- Virgo
“No pases toda la tarde escuchando las mismas quejas si ya te cansaron. Podrían llegarte noticias de alguien que extrañas. Disfruta saber de esa persona sin reclamar de inmediato”.
- Libra
“Escoge una meta y empieza por algo que puedas hacer esta semana. Escucha consejos, pero decide por ti. Si extrañas a alguien, no te regañes por sentir tristeza”.
LIBRA – 24 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2026
Escoge una meta y empieza por algo que puedas hacer esta semana. Escucha consejos, pero decide por ti. Si extrañas a alguien, no te regañes por sentir tristeza. Con tu pareja, habla de lo que pasa y evita los celos por cada saludo …ver…
- Escorpión
“Que alguien del pasado tenga problemas no te obliga a recibirlo otra vez. Antes de entrar a un negocio, pide que te expliquen cómo funcionará. No investigues los asuntos privados de tu familia”.
- Sagitario
“Empieza a ahorrar para diciembre antes de aceptar otra salida. No prestes tu nombre ni mientas para ayudar a alguien que apenas conoces. Si estás de malas, no te desquites con los tuyos”.
- Capricornio
“Deja de revisar qué hace tu ex y atiende lo que pasa en tu vida. Un mensaje inesperado podría alegrarte. No descartes a alguien solamente porque no se parece a tu pareja ideal”.
CAPRICORNIO – 24 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2026
Deja de revisar qué hace tu ex y atiende lo que pasa en tu vida. Un mensaje inesperado podría alegrarte. No descartes a alguien solamente porque no se parece a tu pareja ideal. Y aprende a decir que no: descansar también es un buen plan …ver…
- Acuario
“No abandones tus metas por estar siempre disponible para tu pareja. Hablen y aparta tiempo para lo tuyo. Si estás enojado, espera antes de tomar una decisión importante”.
- Piscis
“No te castigues por los sueños que todavía no cumples. Si alguien del pasado regresa, fíjate en cómo te trata ahora, no solamente en los recuerdos. Un familiar necesitará que lo escuches”.