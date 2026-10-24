DT de América de Cali, David González, reveló su as bajo la manga para afrontar copa y liga

El director técnico de América de Cali, David González, dejó clara la ambición de la plantilla de pelear por los dos torneos del semestre, tras lograr la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay con la victoria 4-0 sobre Barranquilla FC.

Figura de América de Cali apunta a renovar y resuena en la directiva: “No depende solo de mí”

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el estratega antioqueño enfatizó que la historia e institución exigen buscar el campeonato en cada frente de competencia. “Nosotros desde el principio del semestre tenemos objetivos muy claros. El estar en este equipo es que no te permite nada más, nada más”, aseveró el entrenador, al ser indagado sobre el compromiso de conseguir títulos este año.

Futbolista de América sufrió aparatoso accidente en Cali: un árbol cayó sobre su camioneta

Para el entrenador del cuadro escarlata, la clave del rendimiento actual reside en la mentalidad de disputar cada compromiso con máxima intensidad, manteniendo el enfoque en el rival inmediato dentro de la copa y la liga.

“No puedo traicionar lo que hemos hablado con todos los muchachos desde el principio del semestre, y es vivir cada partido. Cada partido es el más importante y cada partido como si fuera el último”, sostuvo el director técnico al proyectar la eliminatoria semifinal frente a Internacional de Bogotá.

Variantes tácticas y el impacto del calendario en la plantilla

Durante el desarrollo del juego ante la escuadra atlánticense, la escasez de alternativas en los laterales obligó al cuerpo técnico a probar a Luku en la banda derecha. Frente a esta modificación estructural, el estratega explicó las razones tácticas de la decisión.

“En este momento estamos mirando muchas posibilidades para esa posición por la necesidad que se tiene. Eso también nos permitía tener a Yani (Quintero) por dentro para poder hacer pareja con Rafael (Carrascal)”, detalló González, quien agregó sobre el estado físico de Mateo Castillo que “seguramente lo vamos a tener antes de que empiecen los cuadrangulares”.

Finalmente, el entrenador analizó la apretada agenda de partidos que afrontan los clubes en el balompié nacional y el desgaste acumulado en sus dirigidos tras el esfuerzo en la cancha.

“Definitivamente sí estamos apretados, mucho. Hoy por ejemplo terminamos con algunos jugadores golpeados, otros con calambres, cansados y nos toca jugar en tres días”, puntualizó el técnico al concluir su balance del encuentro.