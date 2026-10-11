Figura de América de Cali apunta a renovar y resuena en la directiva: “No depende solo de mí”

El guardameta del América de Cali, Jean Paulo Fernandes, rompió el silencio sobre la continuidad de su contrato en la capital vallecaucana durante una conversación detallada en el programa El Tonito de AS Colombia.

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El brasileño, quien firmó como agente libre durante el transcurso del presente año 2026, dejó claro que su vinculación está pactada de forma inicial hasta finales de diciembre y que las conversaciones de extensión ya escapan de su gestión personal.

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Al ser interrogado de manera directa sobre el avance de las negociaciones con la dirigencia escarlata, Fernandes expresó con franqueza: “No, eso depende del club, depende de mi agente también, de lo que van a hablar, no depende solo de mí, pero estoy muy contento y hasta el 31 de diciembre tengo un contrato y voy a cumplir”.

El futbolista reiteró que su ambición es dejar una huella en el equipo caleño: “Ojalá que con un título, ¿no? Porque donde pasé, gracias a Dios, gané; siempre salí campeón, entonces quiero ganar un título aquí también”.

El portero subrayó que la vida social en Cali ha facilitado su rendimiento deportivo y el bienestar de su círculo cercano. “Sí, claro, nosotros estamos muy contentos acá, mi familia también está muy contenta aquí y es un gran club que tiene una gran hinchada”, manifestó.

Sin embargo, al abordar los factores faltantes para estampar la firma, comentó: “No, yo también no sé qué hacer, es mismo arreglar los temas y renovar, pero ahora no es solamente mi control, no depende solo de mí, pero vamos hasta el 31 de diciembre hay un poco de tiempo aún y vamos a mirar lo que pasa hasta allá”.

La ilusión de la hinchada con el centenario y su postura sobre la titularidad

La hinchada del cuadro americano sueña con la presencia del cerrojo en la conmemoración histórica de la institución, un aspecto que el deportista no ocultó en la entrevista.

Al proyectarse defendiendo el arco rojo en los momentos cumbre de la historia del club, Fernandes respondió sin rodeos: “Sí, sí, claro, siempre en el centenario, en el (cumpleaños) 61, 62, lo que pueda ganar, yo quiero ganar”.

Sobre el rol que ha asumido en el plantel y la consecución de 12 porterías en cero a lo largo del año, el futbolista prefirió desmarcarse de las etiquetas individuales y destacar la labor defensiva de sus compañeros.

“No, de los números puede ser, pero a mí no me gusta hablar de que yo soy el mejor. Aquí en el fútbol colombiano hay muchos arqueros muy buenos y a veces los números, hay un poco de suerte también”, reconoció el guardameta brasileño.

En esa misma línea, el portero se refirió a la disputa deportiva dentro del vestuario para ganarse un lugar bajo los tres palos. “No, eso no pasa, claro que todos queremos jugar, siempre queremos ser el arquero titular, pero eso lo demostramos con trabajo, trabajando día a día. No hay una vanidad de llegar y decir no, soy yo”, señaló, ratificando su respeto por la competencia interna promovida por el cuerpo técnico de David González.

Respuestas sobre las polémicas y la reacción en El Campín

Más allá del ámbito contractual, el deportista se refirió a la percepción que existe sobre su temperamento competitivo en la cancha. “Que Jean es loco, que Jean es polémico, que Jean hace eso, hace aquello y no, la verdad que no”, explicó al desmentir la imagen que se ha construido de su personalidad.

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Además, detalló: “En la cancha ya me pasan algunas cosas por provocación de otras personas... pero yo soy muy tranquilo fuera de la cancha porque adentro yo quiero ganar siempre, no quiero perder”.

En la entrevista también abordó el complejo episodio vivido ante Independiente Santa Fe en Bogotá, donde se registraron agresiones e invasión al terreno de juego. “Yo estaba en el piso y siento que me patean en la cabeza con el balón... me levanto y el árbitro dice al camerino, y miro y veo que están ingresando los hinchas”, relató Jan.

Sobre la molestia del momento, agregó: “La gente piensa que somos jugadores, que somos un robot que estamos ahí para jugar y ellos hacen lo que quieren con nosotros... pero somos seres humanos, a veces tenemos una reacción también”.

Finalmente, el arquero asumió un tono autocrítico sobre la imagen transmitida en televisión tras los incidentes rumbo a la zona de camerinos. “Sí, me arrepiento por eso, porque filmaron y me salieron de todos lados esas cosas... no es tan buena imagen para los niños. Le explicaría a mi hija que papá fue agredido, pero que fue una reacción fea, que hubo consecuencias y que aprendió para no volver a hacerlo”, concluyó el brasileño, enfocado en cerrar el torneo con éxito mientras se define su permanencia.