Se jugó la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y la tabla de la reclasificación tuvo movimientos significativos pensando en la repartición de los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana en el 2027.

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Vale resaltar que Atlético Nacional ya es imparable en esta tabla y con 96 puntos tiene el cupo a Copa Libertadores y solamente le queda por definir si va a la fase previa o directamente a la fase de grupos. La reclasificación permite dos tiquetes al máximo torneo de la Conmebol para los clubes mejor ubicados y que no sean campeones.

Los cuatro equipos del Grupo B siguen definiendo a qué torneo internacional van en el 2027. En el primer turno, Millonarios se quedó con la victoria ante un rival directo también en la reclasificación, Atlético Bucaramanga, que ahora se ve superado y está en la décima posición con 59 puntos.

En el partido de fondo, el derbi vallecaucano dejó como ganador al América de Cali, que se hace fuerte como escolta de Atlético Nacional y espera asegurar el cupo a Copa Libertadores por esta vía. Ya se aleja de Santa Fe, que ahora está obligado a ganarle al Once Caldas para acercarse a ese segundo puesto y por ahora está en Sudamericana.

Así festejaron los jugadores del América uno de los goles de Tomás Ángel, en el clásico de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Deportivo Cali, por su parte, cede un poco en la tabla de reclasificación tras la caída en el clásico, pero comienza a ilusionarse con un tentativo cupo a Copa Sudamericana. Es de aclarar que por esta vía, se dan tres cupos a esta competición, más el que se suma de la Copa Betplay.

Reclasificación tras los partidos del martes. https://t.co/yBshtwsIUP — José Orlando Ascencio (@josasc) November 25, 2026

Deportes Tolima sería el otro clasificado con Santa Fe, pero no está en las finales y a la espera del ganador de la Copa Betplay, pues si el campeón es América de Cali (cupo asegurado a Libertadores por ‘recla’), se abre otro cupo en esa tabla y ahí pelean Independiente Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Once Caldas.

Cupos para Colombia en Copa Libertadores 2027

Conmebol le da a Colombia cuatro cupos para la Copa Libertadores 2027, que se distribuyen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Cupos para Colombia en Copa Sudamericana 2027

Para la Copa Sudamericana 2027, Conmebol también le da cuatro cupos a Colombia. Se distribuyen así: