Este martes, 24 de noviembre de, Millonarios goleó 4-1 al Bucaramanga en Bogotá. Fue juego válido por la segunda fecha, del grupo B, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Más allá del resultado, que desató alegría en los hinchas de Millonarios en El Campín, una de las polémica fue la tarjeta amarilla que le mostraron a Mateo García, jugador embajador, sobre los 42′ del primer tiempo.

Mateo García pisó a Leonardo Flores, del Bucaramanga, y recibió tarjeta amarilla por parte del central del compromiso, Ferney Ossa. Sin embargo, en redes sociales se armó el debate: ¿La entrada daba para tarjeta roja?

Analistas arbitrales opinan sobre la roja no mostrada a Mateo García de Millonarios

Dos analistas arbitrales dieron su veredicto sobre la acción de Mateo García, sobre Leonardo Flores, que acabó en amarilla. Ambos coinciden con que debió ser tarjeta roja para el jugador de Millonarios.

Wilmer Barahona, exárbitro y hoy analistas de las jugadas en sus redes sociales afirmó:

“Es una acción de tarjeta roja. García, jugador del equipo local, pisa con intensidad alta y el punto de contacto en el tobillo del adversario. Error grave del árbitro y del VAR (John Perdomo)”.

Terrible: @MillosFCoficial vs @ABucaramanga Liga 2 Árbitro: Ferney Ossa Var: Jhon Perdomo Es una acción de tarjeta roja. García, jugador del equipo local, pisa con intensidad alta y el punto de contacto en el tobillo del adversario. Error grave del árbitro y del VAR. https://t.co/UdLKnidQ05 — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 25, 2026

Otro análisis fue por parte de la cuenta El Var Central, manejada por en analista Andrés Grimaldos. En un principio, escribió:

“Duro pisón de García sobre Flores que el árbitro Ossa resuelve con una tarjeta amarilla tras haber aplicado una ventaja. Es una zona sensible, el pie queda prensado, se dobla y existe riesgo de lesión. Intensidad media-alta. Para mí, ameritaba llamado VAR por posible roja”.

Sin embargo, minutos después, añadió: “En un primer momento pensé que quizás el VAR no llamaba al haber sido un pisón solo con el talón (eso pensaba) pero no es tan así, identificando el punto exacto del momento en que pisa García con este ángulo abierto, lo hace casi desde la mitad del pie. Para mí, acción de roja”.

En un primer momento pensé que quizás el VAR no llamaba al haber sido un pisón solo con el talón (eso pensaba) pero no es tan así, identificando el punto exacto del momento en que pisa García con este ángulo abierto, lo hace casi desde la mitad del pie. Para mí, acción de roja 🟥 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 25, 2026

La polémica se suma a otras que han tenido los árbitros en este arranque de cuadrangulares, mientras los hinchas siguen opinando sobre la situación post-partido.