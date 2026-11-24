La música de Bad Bunny y Roger Waters podría convertirse en una de las grandes protagonistas de la próxima posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El cantante puertorriqueño y el legendario músico británico, conocido por su trayectoria como integrante de Pink Floyd, figuran entre las principales atracciones internacionales de la celebración prevista para el 5 de enero de 2027 en Brasilia, cuando Lula asumirá un nuevo mandato al frente del país.

La información sobre la participación de los dos artistas fue divulgada por el periodista Lauro Jardim, del diario brasileño O Globo. La organización de la celebración está bajo la coordinación de la primera dama, Rosângela da Silva, conocida popularmente como Janja, quien también estuvo al frente de la programación cultural de la posesión de Lula en 2023. La intención es repetir el espíritu festivo de aquella jornada, que reunió a decenas de artistas nacionales e internacionales en la capital brasileña y convirtió la investidura presidencial en un encuentro multitudinario alrededor de la música y la cultura.

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El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, celebra con su esposa Rosangela 'Janja' da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin después de ganar de nuevo el poder durante la segunda vuelta electoral. Foto: REUTERS

Entre los nombres que también se encuentran en conversaciones para participar están Manu Chao, cantante franco-español reconocido por su mezcla de rock, reggae y ritmos latinoamericanos, y Tom Morello, guitarrista estadounidense y uno de los fundadores de Rage Against the Machine y Audioslave. Sus participaciones, de acuerdo con la información disponible, todavía no están confirmadas. La primera dama espera cerrar la lista de artistas durante los próximos días.

La nueva posesión presidencial de Lula tendrá lugar el martes 5 de enero de 2027 en Brasilia. La fecha representa un cambio importante en el calendario político brasileño, pues tradicionalmente los presidentes asumían el cargo el primero de enero.

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Tom Morello y su Freedom Fighter Orchestra en el Teatro JEG, el 19 de marzo en Bogotá. Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

La programación musical se desarrollaría paralelamente en la Explanada de los Ministerios, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Brasilia. Allí se espera instalar escenarios para recibir a los artistas y al público que viajará desde diferentes regiones del país. La propuesta recuerda al Festival del Futuro, realizado el primero de enero de 2023, cuando la posesión de Lula estuvo acompañada por dos escenarios bautizados en homenaje a las cantantes brasileñas Elza Soares y Gal Costa.

En aquella oportunidad, más de 40 artistas participaron en una programación que se extendió durante varias horas y reunió a figuras de la música brasileña como Martinho da Vila, Margareth Menezes y Gaby Amarantos.

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Bad Bunny Foto: Daniela Monroy - El País

La presencia de Bad Bunny también tendría un significado particular. El artista puertorriqueño había manifestado su respaldo a Lula durante la campaña electoral de 2026 y autorizó el uso de su canción ‘Lo Que Le Pasó a Hawaii’ en la propaganda del entonces candidato. Roger Waters, por su parte, ha expresado públicamente en diferentes ocasiones sus posiciones políticas y su respaldo a causas sociales y de derechos humanos.