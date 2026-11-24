Sofía Vergara regresó a Barranquilla para recibir dos altos reconocimientos de su ciudad natal y ver por primera vez en persona su estatua monumental en el Gran Malecón del Río. La visita de la actriz se da tras una bienvenida familiar y festiva que marcó su reencuentro con la capital del Atlántico.

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De acuerdo con lo que se publicó en redes sociales, Sofía Vergara aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz en la tarde del lunes 23 de noviembre.

La actriz llegó acompañada por su hijo Manolo y por su madre, Margarita Vergara, con un dispositivo de seguridad y bajo el acompañamiento de funcionarios distritales hacia un hotel en el norte de la ciudad.

Allí la esperaban allegados, amigas de toda la vida y una mesa con dulces y preparaciones típicas del Caribe, como pudines y delicias de leche. En sus publicaciones en redes sociales, Vergara mostró el ambiente familiar y bromeó con el recibimiento gastronómico diciendo que así no iba a poder salir del hotel.

En el material compartido en redes también aparece feliz con un plato de torta, un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

A la bienvenida también asistió Isabella Daes García, designada reina del Carnaval de los Niños 2027, junto a su padre, Christian Daes. Tras recibir un regalo de manos de la pequeña, Vergara la llamó de cariño su “tía putativa” y ambas se animaron a bailar un poco de cumbia y mapalé frente a los presentes.

El motivo central de este viaje es atender la invitación de la Alcaldía Distrital, encabezada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, para exaltar la trayectoria de Sofía Vergara en la televisión y el cine internacional, así como su proyección de la identidad barranquillera fuera del país.

Durante el acto central previsto en el Gran Malecón del Río, la actriz recibirá dos distinciones principales:

Barranquillera Ilustre: el título otorgado por la administración distrital en reconocimiento a su carrera artística y su presencia constante en escenarios globales.

el título otorgado por la administración distrital en reconocimiento a su carrera artística y su presencia constante en escenarios globales. Turbante de la Tradición: el reconocimiento concedido por la organización del Carnaval de Barranquilla a figuras que impulsan y representan el patrimonio cultural de la región ante el mundo.

La programación artística incluye una muestra folclórica titulada Barranquilla entre fantasía y tradición, con dirección de Pedro Díaz y la participación de hacedores del Carnaval, pensada como un saludo cultural de la ciudad a una de sus figuras más reconocidas.

Más allá del protocolo, uno de los momentos más esperados de la jornada es que Sofía Vergara vea frente a frente la escultura levantada en su honor a orillas del río Magdalena, cerca de otros referentes de la ciudad. La obra fue develada en julio de 2025 para celebrar su cumpleaños, pero en aquella ocasión la actriz no estuvo presente y agradeció el gesto a distancia.

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El monumento, realizado en bronce con estructura interna de hierro, mide 7,5 metros de altura y pesa alrededor de 5,5 toneladas. Fue creado por el escultor Yino Márquez junto a un grupo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte (EDA), en un proceso de varios meses de trabajo.

Para el público en Colombia y en el exterior, este regreso conecta con una historia que muchos conocen desde hace décadas: la de una barranquillera que empezó a ganar visibilidad en la televisión y el modelaje en los años noventa y que luego se consolidó como una de las actrices colombianas más reconocidas en Estados Unidos, especialmente por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family y por proyectos posteriores en cine y televisión.