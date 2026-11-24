La edición número 75 de Miss Universo llega a su gala final este martes, 24 de noviembre, en San Juan (Puerto Rico), donde 116 candidatas compiten por la corona que entregará la mexicana Fátima Bosch Fernández.

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A pocas horas de la ceremonia, portales especializados y preparadores de reinas ya publicaron sus listados de favoritas, en los que destaca el nombre de la colombiana María Alejandra López.

Luego de varias semanas de eventos previos, entrevistas con el jurado y desfiles preliminares y la conversación en redes sociales gira en torno a las delegadas con mayor proyección.

De acuerdo con los análisis del portal especializado Missosology, la revista ¡Hola! y las apreciaciones del reconocido preparador venezolano Osmel Sousa, este es el grupo de 10 candidatas que llega con mayor fuerza a la noche de coronación:

Las 10 favoritas a la corona de Miss Universo 2026

Puerto Rico – Jennifer Barreto: La representante anfitriona, de 27 años, encabeza el listado preliminar de Missosology y figura en el grupo principal de Osmel Sousa. Es especialista en prevención dentro del Ejército de Estados Unidos, profesional en el área clínica y madre de una niña de siete años.

Nueva Zelanda – Georgia Waddington: Con 25 años y formación en mercadeo internacional, ocupa el segundo puesto en las predicciones de Missosology. Los seguidores del certamen han resaltado su frescura y naturalidad al desfilar.

Filipinas – Bea Millan-Windorski: Cuenta con doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Wisconsin-Madison. Su experiencia previa tras obtener el título de Miss Earth Water 2024 la mantiene entre las tres favoritas de los analistas internacionales.

Venezuela – Clara Vegas Goetz: Tiene 24 años, residía en Londres antes de volver a su país para competir y es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990. Aparece en los listados de ¡Hola! y Osmel Sousa, con la meta de conseguir la octava corona universal para Venezuela.

Francia – Garance Authié: De 22 años, con estudios en gestión y finanzas y dominio de tres idiomas, es señalada por los expertos como la carta europea más fuerte. Hace unos días sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla durante los ensayos, por lo que su estado físico genera preocupación para la final.

Colombia – María Alejandra López Pérez: La representante de Colombia figura de manera constante en los listados de los analistas gracias a su seguridad escénica y a una trayectoria de más de una década en concursos de belleza.

República Dominicana – Melissa Núñez: Modelo internacional, empresaria y psicóloga, se mantiene en las posiciones de vanguardia de los portales dedicados al seguimiento del concurso.

Nigeria – Danielle Adewusi: Graduada en Medicina y Psicología por el King’s College London y fundadora de la iniciativa Scrub The Stigma, es hija de Tonia Okogbenin (Miss Nigeria 1991) y se perfila como la candidata africana más sólida.

Chile – Dominga López: Periodista y comunicadora social de 25 años, ha llamado la atención de los seguidores por su seguridad en escena y completa el grupo de favoritas latinoamericanas.

España – Susana Medina: De 28 años, con estudios en Derecho y trabajo social contra el acoso escolar y la violencia de género, es una de las delegadas europeas con mayor alcance en redes sociales.

Más allá de este grupo de diez, los reportes de votaciones digitales y análisis de última hora también mencionan a otras participantes que podrían dar la sorpresa en el top 30, como la ecuatoriana Dalia Bucaram.

¿Quién es María Alejandra López, la carta de Colombia?

El país esta representado por María Alejandra López Pérez, de 32 años, nacida en Pereira, Risaralda. Ingeniera industrial de profesión, cuenta con una amplia experiencia en certámenes:

Fue Primera Princesa en el Concurso Nacional de Belleza de 2013, ganó Reina Hispanoamericana ese mismo año, obtuvo el título de Miss Mundo Colombia en 2015 y ocupó el puesto de segunda finalista en Miss Grand International 2023, realizado en Vietnam.

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Tras ser coronada como Miss Universe Colombia 2026 el pasado 10 de octubre en Barranquilla, su objetivo en Puerto Rico es alcanzar la tercera corona universal para el país, siguiendo los pasos de Luz Marina Zuluaga (1958) y Paulina Vega (2014).

La ceremonia de elección y coronación se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. En Colombia, la transmisión en vivo comenzará a las 7:00 p. m. a través de la señal de la cadena Telemundo.