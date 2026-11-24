Luis Díaz regresó al Bayern Múnich tras un mes, debido a una lesión que lo tuvo alejado durante varios partidos con el cuadro alemán y el doblete de juegos de la Selección Colombia en la más reciente fecha Fifa.

El atacante colombiano fue citado por Vincent Kompany vs. Lille en la visita de los germanos a Francia por la fecha 5 de la Champions League.

Dicho juego se desarrollará este miércoles, 25 de noviembre, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

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Si bien es una noticia alentadora ver a Lucho nuevamente en el grupo de disponibles, la decisión del DT es mandarlo al banco y manejarle las cargas para que no tenga una recaída en su lesión.

En la rueda de prensa previa al compromiso de Liga de Campeones, el DT belga fue certero al señalar que no esperaban que Luis volviese y fuera él quien liderara el ataque del Bayern Múnich ante las ausencias de otras estrellas como Harry Kane o Michael Olise.

“No puede depender de Lucho”

Sobre la evolución del colombiano y la situación de otros futbolistas del plantel que han estado lesionados en los últimos meses, el entrenador detalló el estado físico de cada uno.

“En las próximas dos semanas, esperamos que Jamal [recupere completamente] la forma, que Lucho recupere la forma y, con suerte, también Serge Gnabry y Alphonso Davies. Michael (Olise) también regresará en algún momento, con suerte más pronto que tarde. Así que la perspectiva es que el equipo pueda reconstruir su fuerza rápidamente”, zanjó del hospital que se ha convertido el cuadro alemán.

Harry Kane sale lesionado y acompañado de su entrenador en Bayern Múnich, Vincent Kompany. Foto: Getty Images

A quienes descartó por un tiempo más largo fue a los dos delanteros centro, así como también al histórico Neuer: “Harry y Saibari estarán fuera por más tiempo, como sabes, y Manu también”.

Puntualizando en el caso de Luis Díaz, el estratega pidió que no se le atribuya ni se piense que el guajiro será el salvador en materia ofensiva y menos que anote todos los goles ahora que hay falta de piezas de ataque.

“Pero cuando se trata de reintegrar a todos estos jugadores que regresan de lesiones, no quiero que de repente tengamos la expectativa de que Lucho juegue 20 minutos y tenga que marcar tres goles. Eso no va a pasar”, confrontó.

Kompany entiende a la perfección que el respetar los tiempos para la recuperación de cada jugador le permitirá tenerlos en óptimas condiciones en menos tiempo.

“Los jugadores que están en forma tienen que rendir y entregar resultados. Los que regresan de lesiones simplemente necesitan volver a la plena forma lo más rápido posible. Una vez que estén en forma de nuevo, naturalmente se convertirán en miembros regulares de nuestro equipo”, apuntó.

Luis Díaz en el entrenamiento de este martes junto a Jamal Musiala. Foto: FC Bayern via Getty Images

Y hacia el final, nuevamente bajó de la nube a quienes piensan que será responsabilidad de Díaz si este miércoles ganan o no en su visita a Francia.

“Así que, respecto a la pregunta sobre Lucho: estoy encantado de que esté de vuelta, pero el resultado de mañana no puede depender de Lucho. Tiene que depender de los otros jugadores”, reiteró.