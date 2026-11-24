Jhon Alexander Ospina, árbitro de Quindío, habría sido castigado por sus decisiones en el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Entre otras cosas, se le responsabiliza por la expulsión de Felipe Marín, volante del cuadro verdolaga, quien vio la tarjeta roja al minuto 40 tras una falta sobre Jorge Cardona.

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La comisión arbitral admitió públicamente que Ospina se había equivocado. Aunque el VAR lo llamó para que rectificara, el juez central se mantuvo en su decisión y le sacó la tarjeta roja a Marín por lo que consideró “juego brusco y grave” contra un adversario. También expulsó al asistente técnico de Atlético Nacional, Alexis Henríquez, por reclamar la decisión arbitral que resultó siendo errada.

El exdefensor tendrá que pagar tres fechas de suspensión, es decir, volverá hasta la cuarta jornada de los cuadrangulares para sentarse en el banquillo junto a Lucas González.

El cuadro verdolaga presentó su recurso de apelación a estas determinaciones del comité de disciplina; sin embargo, ambas sanciones siguen en firme de cara al clásico contra Independiente Medellín.

El castigo a Jhon Ospina

Ante toda la polémica que se ha generado por el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional, el árbitro Jhon Alexander Ospina habría sido citado a descargos ante la dirección de la Comisión Arbitral.

“Después de una reunión de la Comisión Arbitral, se habría tomado la decisión de no contar con el árbitro Jhon Ospina, del Quindío, para lo que resta del torneo”, informó el exárbitro y analista Wilmer Barahona en su cuenta de X.

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Ospina no fue designado para la segunda jornada de los cuadrangulares y, salvo sorpresa mayúscula, tampoco reaparecerá en la lista de la tercera fecha.

El que sí saldría bien librado es Never Manjarrez, asistente VAR del partido en el Palogrande, quien hizo correctamente el llamado para una revisión en el monitor al considerar que se estaba cometiendo un error claro y manifiesto por parte del juez central.

Al tratarse de una decisión atribuida al árbitro Ospina, se espera que el resto de su cuerpo arbitral no salga afectado por la determinación que empañó el resultado entre Once Caldas y Atlético Nacional.

Árbitros designados para Nacional vs. Medellín

Lo cierto es que la dirigencia de Atlético Nacional pondrá la lupa sobre el desempeño de los jueces en el partido ante Medellín.

La Comisión Arbitral designó a los siguientes encargados de impartir justicia en el clásico paisa: