Once Caldas y Atlético Nacional se volvieron a ver las caras, pero esta vez por la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, tras lo que fue el encuentro por Copa.

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En esta oportunidad, ninguno de los dos pudo mostrar su mejor cara, fue un flojo partido de ambos y eso se tradujo en el resultado: 0 - 0 en el estadio Palogrande de Manizales.

Nacional llegaba al juego con un poco más de presión después de lo que fue la eliminación por penaltis en las semifinales de la Copa. Este antecedente llevó a que el partido estuviera más que caliente.

Tan solo a los dos minutos, el juez central Jhon Alexander Ospina sacó la primera tarjeta amarilla después de que Alfredo Morelos empujara a Colorado.

Tabla de posiciones del grupo A tras la primera jornada de los cuadrangulares. Foto: Win Sports

En los primeros minutos, el juego se vio muy trabado, se vio más que todo lucha y fricción. Pese a que los futbolistas mostraron ganas, también estuvieron más preocupados por no dejar jugar al otro.

La más clara de ese momento llegó a los 20 minutos, cuando Pipe Gómez soltó un disparo de media distancia que pasó muy cerquita del vertical. Franco Armani solo acompañó la trayectoria del balón.

Once Caldas buscó estar más ordenado, mientras que los paisas intentaron tejer jugadas a través de combinaciones entre James, Morelos, Velásquez y Cardona, pero no hubo resultado.

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A los 40 minutos la historia iba a cambiar un poco, Felipe Marín fue expulsado tras una dura entrada sobre Jorge Cardona. Pese a que el VAR intervino, el árbitro mantuvo la decisión.

Ya en el segundo tiempo, Lucas Gonzáles movió el tablero: salieron James y Morelos, ingresaron Benítez y Cabrera. La situación en el partido cambió, los de Manizales se vieron con más control de balón, mientras que los antioqueños le apostaron a la contra.

Pese a tener la posesión, el Blanco Blanco estuvo falto de ideas para poder entrarle al Rey de Copas, que prácticamente no se vio en problemas pese al jugador menos que tenían.

Once Caldas vs. Nacional por el grupo A de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Finalmente, el partido fue muy flojo y terminó 0 a 0, un resultado que le sirve más a los paisas teniendo en cuenta que estaban jugando en condición de visitante.

Con este empate, el grupo A quedó con Medellín en la primera posición (3) pts.), Nacional en el segundo escalón (1 pts.), Once Caldas un poco más abajo (1 pts.) y Santa Fe en el último lugar con cero unidades.