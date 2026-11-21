Este viernes, Jesús Owono tuvo su primera aparición pública tras la muerte de Jesús de Miguel. El arquero estuvo presente en el partido de FC Andorra contra Leganés.

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Concretamente, Andorra FC, equipo de Owono, le hizo un homenaje al fallecido Jesús de Miguel en el Nou Estadi antes del encuentro.

La reaparición de Jesús Owono

Movistar Plus, encargada de llevar la transmisión del fútbol español, mostró a Jesús Owono en el homenaje de FC Andorra a Jesús de Miguel.

Owono oró, mantuvo el silencio en medio del acto y luego aplaudió como los demás hinchas.

Jesús Owono, presente en el sentido homenaje a Jesús de Miguel en el FC Andorra vs CD Leganés. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/S3aNVVfMBy — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 20, 2026

Al tratarse de su reaparición pública, los medios en España siguieron de cerca el instante. Todo mientras aún hay consternación tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien prestaba sus servicios a CD Tenerife.

¿Cómo va el caso por la muerte de Jesús de Miguel?

Fue el pasado 2 de noviembre de 2026 cuando un fuerte choque de Jesús Owono, con Jesús de Miguel, en el campo, le provocó un paro cardiorrespiratorio a de Miguel.

FC Andorra goalkeeper Jesús Owono has been handed a 12-match suspension following the collision that killed Tenerife forward Jesús de Miguel during a LaLiga Hypermotion match on November 2. https://t.co/uswXf13eww — WBC24 (@WBC24News) November 14, 2026

Aunque los médicos hicieron su trabajo, y trasladaron a Jesús de Miguel al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, a las pocas horas, falleció.

De ahí en adelante se armó un seguimiento mediático, constante, sobre la situación de Owono.

Casi un mes después, la prensa y los aficionados pudieron ver a Owono públicamente. Luego, es conocido en España que el FC Andorra le ha dado “libertad y espacio” a su portero para hacer frente al impacto emocional que le ha causado la muerte de Jesús de Miguel.

Lo que si es concreto es la sanción de 12 partidos que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso a Owono. Todo por acción de juego brusca, con pierna en alto.

También hay una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido y evaluar si existe responsabilidad penal por un posible delito. No obstante, esto no implica culpabilidad automática sobre Owono, y sigue en proceso.