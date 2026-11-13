Máxima sanción para Jesús Owono: RFEF hizo oficial castigo por acción que le costó la vida a Jesús de Miguel

El arquero ecuatoguineano Jesús Owono conoció su suerte este viernes luego de la entrada que acabó con la vida de su colega, el delantero Jesús de Miguel, hace ya casi dos semanas.

Según dieron a conocer medios españoles en las últimas horas, “el Comité de Disciplina de la RFEF sanciona a Jesús Owono, portero del Andorra, con 12 PARTIDOS de suspensión por su entrada a Jesús de Miguel Disciplina aplica el grado máximo de sanción previsto en el artículo que regula las agresiones”.

Diario AS citó parte de lo que dice en la resolución, en la que acusaron a Owono “una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva”.

Justo por esto, es que “Disciplina le impone la sanción más alta prevista para este tipo de infracción”.

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