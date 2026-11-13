¿Qué hacer si se revienta una llanta mientras conduce? Esto debe hacer para evitar un accidente

Un viaje por carretera puede verse interrumpido por diferentes imprevistos mecánicos. Uno de ellos es el reventón de una llanta, una situación que puede sorprender al conductor y comprometer la estabilidad del vehículo, especialmente cuando ocurre a velocidades elevadas.

Según la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos), la pérdida repentina de presión puede ocasionar que el conductor pierda el control del carro. Por esta razón, es importante saber cómo reaccionar y evitar maniobras que empeoren la situación.

Si una llanta explota durante el recorrido, el vehículo puede producir un ruido fuerte, vibrar o desviarse hacia uno de los lados. Ante esta situación, se recomienda seguir estos pasos:

Sujetar firmemente el volante, el mantener ambas manos sobre la dirección ayuda de buena forma a conservar la dirección y contrarrestar los movimientos del carro.

Evite frenar bruscamente, si pisa el freno de manera repentina puede provocar una pérdida de estabilidad. Tampoco retire abruptamente el pie del acelerador.

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Mantenga la dirección, es mejor procurar que el vehículo avance en línea recta y realizar correcciones suaves para recuperar el control.

Reducir la velocidad gradualmente: una vez estabilizado el carrpo, soltar progresivamente el acelerador y permitir que pierda velocidad de manera controlada.

Busque un lugar seguro para detenerse, ya que cuando sea posible, abandonar la calzada y estacionar lejos del flujo de vehículos, tras eso encienda las luces de emergencia para dar aviso a los demás conductores sobre la situación.

No es buena idea continuar el recorrido con una llanta que está reventada. Aunque el vehículo consiga detenerse y aparentemente conserve la estabilidad, el neumático puede presentar daños estructurales que impiden utilizarlo nuevamente.

Después de parquear, el conductor debe evaluar las condiciones del lugar antes de intentar cambiar la rueda. Si el vehículo quedó en una vía de alto tráfico, una curva, un puente o un espacio que no es lo suficientemente seguro, lo mejor es solicitar asistencia y evitar exponerse a los carros que se encuentran circulando.

Si las condiciones permiten realizar el procedimiento, se debe utilizar el equipo adecuado y seguir las instrucciones del fabricante. La llanta afectada también debe ser revisada por un especialista para determinar si puede repararse o necesita reemplazo.

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El estado de los neumáticos influye directamente en la estabilidad, la capacidad de frenado y el comportamiento del vehículo. Por eso, su mantenimiento es una medida importante para prevenir emergencias durante los desplazamientos.