Los neumáticos del Tour de Francia esconden una tecnología que cualquiera puede comprar

El Tour de Francia 2026 reúne a los mejores ciclistas del mundo en una competencia donde cada segundo cuenta. Además del entrenamiento y la estrategia, un elemento poco visible puede marcar la diferencia: los neumáticos. Algunos incorporan tecnologías capaces de reducir la resistencia al rodamiento y hasta sellar pequeños pinchazos sin necesidad de detener la marcha.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

¿Cuándo comenzó y cuándo termina el Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 comenzó el 4 de julio y finaliza el 26 de julio, tras completar 21 etapas y un recorrido de más de 3.300 kilómetros por territorio francés. Como cada año, la carrera combina etapas de montaña, contrarreloj y recorridos llanos, donde el rendimiento del material puede ser tan importante como la condición física de los corredores.

En esta edición, más de una cuarta parte del pelotón compite con neumáticos desarrollados para ofrecer mayor velocidad, agarre y resistencia en diferentes condiciones climáticas y tipos de terreno.

La tecnología que ayuda a evitar los pinchazos en plena carrera

Uno de los avances que utilizan varios equipos del Tour de Francia es la tecnología tubeless, un sistema que elimina la cámara de aire tradicional.

Su principal ventaja es que puede sellar automáticamente pequeños pinchazos mediante un líquido sellante que se encuentra en el interior del neumático. Esto reduce el riesgo de perder tiempo por una avería durante una etapa y también permite utilizar presiones más bajas, mejorando el agarre sin sacrificar velocidad.

La tecnología tubeless permite que algunos neumáticos sellen pequeños pinchazos sin detener la carrera. Foto: AFP

En una competencia donde las diferencias suelen medirse en segundos, minimizar el riesgo de una detención puede resultar determinante.

No todos los neumáticos son iguales durante el Tour

Las características del recorrido obligan a los equipos a elegir diferentes configuraciones dependiendo de cada etapa.

Por ejemplo, en las jornadas de montaña o con lluvia se prioriza un mayor agarre sobre el asfalto, mientras que en las contrarreloj el objetivo principal es reducir la resistencia al rodamiento y mejorar la aerodinámica para ganar velocidad.

Este tipo de decisiones forman parte de la estrategia técnica de cada escuadra y se toman antes de cada jornada según el perfil del recorrido y las condiciones meteorológicas previstas.

Una innovación que dejó de ser exclusiva del ciclismo profesional

Aunque estas tecnologías fueron desarrolladas para responder a las exigencias del ciclismo de élite, hoy también forman parte de la oferta disponible para los aficionados.

Los sistemas tubeless, los compuestos con menor resistencia al rodamiento y los diseños orientados a mejorar el agarre ya pueden encontrarse en el mercado para quienes practican ciclismo recreativo o de entrenamiento, una muestra de cómo las innovaciones probadas en la máxima carrera del ciclismo terminan llegando al uso cotidiano.

Los equipos que utilizan esta tecnología

En esta edición, más de una cuarta parte del pelotón utiliza neumáticos desarrollados por Continental, empresa que suministra este componente a seis equipos: UAE Team Emirates-XRG, Movistar Team, Groupama-FDJ, Bahrain Victorious, Decathlon CMA CGM y Uno-X Mobility.

“En un país donde el ciclismo es uno de los deportes con mayor tradición y donde miles de personas recorren las carreteras cada semana por recreación, entrenamiento o competencia, los mismos neumáticos utilizados por los equipos del Tour de Francia también están disponibles en Colombia”, explicó Continental.

Pelayo Sánchez, ciclista del Movistar Team, destacó: “En el ciclismo profesional, una carrera puede decidirse por fracciones de segundo. Para concentrarnos únicamente en nuestro desempeño, necesitamos confiar en neumáticos que ofrezcan el máximo rendimiento en todo momento”.

Los neumáticos usados por equipos del Tour de Francia también pueden conseguirse en Colombia. Foto: Suministrado a SEMANA

En total, la competencia utiliza más de mil neumáticos de alto rendimiento a lo largo de las 21 etapas, reflejando la importancia que tiene este componente dentro del ciclismo profesional.