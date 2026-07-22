Científicos identificaron qué es el enigmático objeto cercano a la Tierra: “Crucial para la defensa planetaria”

Durante décadas, un visitante espacial conocido como 1998 SH2 fue catalogado simplemente como un asteroide más en las cercanías de nuestro planeta, sin embargo, un hallazgo reciente liderado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA ha determinado que este objeto posee una naturaleza mucho más compleja y esquiva.

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Una trayectoria que despertó sospechas

El misterio comenzó a resolverse en agosto de 2025, cuando el objeto realizó un sobrevuelo seguro a unos 3 millones de kilómetros de la Tierra. Al intentar localizarlo con radares de precisión, los investigadores notaron que el cuerpo celeste no se encontraba en la posición prevista según los cálculos gravitacionales estándar.

Esta desviación indicaba que alguna fuerza externa, más allá de la atracción del Sol y los planetas, estaba alterando su camino.

Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, explicó la situación: “Después de medir las perturbaciones no gravitacionales que afectaban el movimiento de 1998 SH2 y reconocer que no eran compatibles con que el objeto fuera un asteroide, sospechamos que podría tratarse de un cometa activo”.

El motor invisible de los cometas oscuros

Las investigaciones llevaron a los científicos a una conclusión inesperada: 1998 SH2 pertenece a una categoría extremadamente rara conocida como cometa oscuro, un tipo de objeto que conserva las características de un cometa, pero que apenas muestra señales visibles de actividad, lo que dificulta enormemente su identificación.

El hallazgo demuestra que algunos asteroides pueden esconder rasgos de cometas. Foto: NASA/JPL-Caltech

Este fenómeno, en términos sencillos, se refiere a cambios en el movimiento de un objeto causados por fuerzas distintas a la gravedad. En este caso, el responsable es un proceso llamado desgasificación.

Cuando un objeto con hielo en su interior se acerca al Sol, el calor transforma ese hielo directamente en gas, el cual es expulsado al espacio. Esta expulsión actúa como un pequeño propulsor o chorro que empuja al objeto fuera de su órbita esperada. A diferencia de los cometas tradicionales que muestran una cola brillante y espectacular, los cometas oscuros liberan tan poco material que sus colas resultan casi invisibles para la mayoría de los telescopios.

La confirmación en las cumbres de Chile y Hawái

Para probar su hipótesis, el equipo de investigación recurrió a los observatorios más potentes del mundo, incluyendo el Very Large Telescope en el Cerro Paranal y el Telescopio Danés en La Silla, ambos situados en Chile, así como instalaciones en Hawái.

El esfuerzo valió la pena al obtener pruebas visuales definitivas. Olivier Hainaut, astrónomo y coautor del estudio, señaló: “Las imágenes que recopilamos de estos observatorios mostraron una cola débil pero clara, lo que confirma que 1998 SH2 es, de hecho, un cometa”. Tras este descubrimiento, el objeto ha recibido una nueva designación oficial: P/1998 SH2.

Un pilar para la protección de nuestro mundo

Este hallazgo no es solo una curiosidad astronómica; tiene implicaciones directas en la seguridad de la Tierra. Identificar correctamente si un objeto es un asteroide o un cometa es vital, ya que el movimiento de los cometas es mucho más errático y difícil de predecir debido a sus constantes chorros de gas.

Farnocchia enfatiza la relevancia de este monitoreo constante para la seguridad global: “Detectar estas perturbaciones puede ser una herramienta de diagnóstico crucial para la defensa planetaria, que ayudará a comprender qué objetos podrían ser cometas en lugar de asteroides, cómo evolucionan sus órbitas y cómo esto influye en los riesgos de impacto contra la Tierra”.

La investigación fortalece las estrategias para proteger al planeta de impactos. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

De cara al futuro, misiones como el NEO Surveyor de la NASA se encargarán de buscar estos cuerpos celestes “difíciles de ver”, permitiendo que la ciencia anticipe cualquier amenaza potencial que estos enigmáticos viajeros espaciales puedan representar.