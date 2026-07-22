Los electrodomésticos que nunca debería dejar conectados si va a estar fuera de casa por varios días

Los electrodomésticos facilitan numerosas tareas del hogar, pero también pueden convertirse en una fuente importante de consumo eléctrico cuando permanecen conectados de manera permanente. En muchos casos, este gasto se refleja en un aumento de la factura de energía, especialmente si los equipos continúan consumiendo electricidad incluso cuando no están en uso.

Tres electrodomésticos pequeños que nunca desconecta y podrían estar disparando el consumo de energía en su casa

Ante este escenario, expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan desenchufar los electrodomésticos antes de salir de viaje o durante ausencias prolongadas. Además de contribuir a un uso más eficiente de la energía, esta práctica ayuda a reducir gastos innecesarios y disminuye el riesgo de dejar equipos funcionando sin supervisión mientras la vivienda permanece desocupada.

Una de las principales razones de esta recomendación es el llamado consumo fantasma, que ocurre cuando los aparatos permanecen en modo de espera o stand by. Según la OCU, este consumo puede representar alrededor del 10% de la energía utilizada en un hogar. En una vivienda con un consumo anual cercano a 4.500 kWh, mantener los dispositivos conectados podría suponer un gasto considerable al mes.

El consumo fantasma es uno de los mayores causantes del incremento en el consumo de energía. Foto: Getty Images

Además, la OCU aconseja desconectar los electrodomésticos cuando la vivienda vaya a permanecer vacía durante varios días. Entre los equipos que más energía pueden consumir en ausencia se encuentran el refrigerador, el calentador de agua eléctrico y algunos aparatos de cocina que continúan utilizando electricidad al mantener funciones en espera, incluso cuando no están siendo utilizados.

Los aparatos eléctricos que debería desconectar si va a viajar por vacaciones

La nevera es uno de los electrodomésticos que más electricidad puede consumir mientras la vivienda permanece desocupada. Si no es necesario almacenar alimentos durante un viaje prolongado, los expertos recomiendan vaciarla por completo, desconectarla de la corriente y dejar la puerta entreabierta para evitar la acumulación de humedad, la aparición de malos olores y la formación de moho.

Un ajuste incorrecto en la nevera puede estar elevando sin aviso el consumo de energía en el hogar. Foto: Getty Images

Cuando no es posible apagar el refrigerador, la recomendación es optimizar su funcionamiento para reducir el consumo energético. Entre las alternativas se encuentran ajustar el termostato a una temperatura adecuada o, en aquellos modelos que lo permiten, mantener únicamente el compartimento del congelador en funcionamiento, con el fin de conservar los alimentos gastando menos electricidad.

Otro equipo que puede representar un gasto considerable es el termo eléctrico, ya que continúa calentando agua aunque no haya personas en la vivienda. Para evitar este consumo innecesario, aconsejan apagarlo antes de salir, cerrar las llaves de paso del agua y, si es posible, vaciar el depósito, lo que ayudaría ayuda a prevenir fugas.

Ni televisor ni microondas: los electrodomésticos que siguen consumiendo energía apagados y elevarían la factura hasta un 10%

Los expertos también recuerdan que varios electrodomésticos de cocina siguen utilizando energía aun cuando parecen estar apagados. Hornos, microondas, cafeteras, tostadoras y robots de cocina mantienen activos relojes, pantallas, luces indicadoras o memorias internas que generan un consumo residual.

Aunque el gasto de cada aparato es reducido, mantener todos conectados durante varios días o semanas puede aumentar la factura de electricidad.