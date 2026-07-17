Nunca desconecte un electrodoméstico sin apagarlo antes: estas podrían ser las consecuencias

Una práctica frecuente en muchos hogares es desenchufar los electrodomésticos directamente de la toma de corriente sin apagarlos previamente, ya sea por costumbre, prisa o desconocimiento. Aunque parezca una acción sin importancia, este hábito puede afectar su funcionamiento y comprometer la seguridad del equipo.

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Uno de los mayores riesgos de desenchufar un aparato sin apagarlo previamente es el posible deterioro del equipo. Muchos electrodomésticos están diseñados para completar un proceso de apagado antes de dejar de recibir energía, por lo que cortar el suministro eléctrico de manera repentina puede alterar ese funcionamiento.

Según explicó el experto Julio César Chamorro, en diálogo con 90 minutos, que el mayor riesgo está relacionado con posibles variaciones o picos de voltaje, ya que una sobrecarga eléctrica puede afectar los componentes del electrodoméstico. Por ello, recomendó apagar el aparato de forma correcta antes de desenchufarlo.

El consumo fantasma es uno de los mayores causantes del incremento en el consumo de energía. Foto: Getty Images

Por ejemplo, dispositivos como televisores, computadores y consolas de videojuegos están diseñados para completar un proceso de apagado antes de cortar el suministro eléctrico. Interrumpir ese proceso de forma repentina puede afectar algunos componentes internos o, en ciertos casos, ocasionar la pérdida de información.

Además del posible impacto en el funcionamiento del equipo, desenchufar un electrodoméstico mientras sigue encendido también puede representar un riesgo para la seguridad. En algunos casos, al retirar el enchufe puede producirse un arco eléctrico, una pequeña descarga entre los contactos del enchufe y la toma de corriente que genera calor. Aunque suele ser de corta duración, este fenómeno puede aumentar el riesgo de una descarga eléctrica.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

En determinadas circunstancias, una desconexión brusca también puede generar chispas que, si ocurren cerca de materiales inflamables, incrementan el riesgo de incendio. Este peligro aumenta cuando los enchufes, tomacorrientes o cables presentan desgaste o daños, ya que estas condiciones favorecen la aparición de fallas eléctricas y accidentes en el hogar.

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El especialista señaló que cada dispositivo cuenta con un proceso de apagado diseñado para proteger su funcionamiento. Por ello, recomendó apagar los equipos mediante el botón o el control correspondiente antes de desconectarlos de la corriente, ya que esta práctica reduce el riesgo de cortocircuitos y otros inconvenientes eléctricos.