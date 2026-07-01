Adiós a PlayStation Store en estas consolas: así afectará el anuncio de Sony a millones de jugadores

Sony anunció el cierre de su servicio de distribución digital PlayStation Store para sus consolas PlayStation 3 (PS3) y PS Vita, que dejará de estar disponible para todos los países a partir de julio de 2027, aunque su cierre comenzará en agosto para México, Honduras y Nicaragua.

Tras anunciar el fin de los videojuegos físicos para las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, la compañía de videojuegos continúa anunciando novedades que cierran etapas, en este caso, con el cierre de la venta digital de videojuegos para las consolas PS3 y PS Vita.

La inesperada decisión de Sony que transformaría para siempre los juegos de PlayStation: todo estaría listo para 2028

Con casi dos décadas de soporte para esta generación de consolas, Sony decidió cerrar su servicio de distribución digital PlayStation Store en PS3 y PS Vita, que comenzará con mercados seleccionados a partir de este año, y finalizará por completo en julio del próximo año, 2027.

Así lo detalló la compañía en una publicación en su blog de PlayStation, donde ha especificado que el servicio de distribución digital de juegos para PS3 cerrará a partir de agosto de este año en México, Honduras y Nicaragua.

Sony endurece sus políticas y anuncia una limpieza de juegos ‘basura’. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Seguidamente, en otros países de Latinoamérica y Oriente Medio, la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de finales de 2026 y, finalmente, cerrará para ambas consolas en todos los demás países en julio de 2027.

“Esto significa que ya no será posible comprar contenido nuevo una vez que PlayStation Store cierre en estos dispositivos”, aclaró Sony, al tiempo que indicó que, para facilitar la transición, los jugadores podrán seguir descargando contenido previamente comprado, durante un tiempo determinado tras la fecha de cierre.

Sony quiere cambiar la percepción de que PlayStation solo sirve para jugar en el televisor. Foto: Getty Images

Al igual que ocurrirá con el fin de la producción de discos físicos, Sony ha justificado este cierre como parte de su estrategia para continuar evolucionando y “adaptarse a los sistemas de comercio modernos, incluidos los estándares de procesamiento de pagos actualizados”. PS3 y PS Vita no soportan estas actualizaciones requeridas, por lo que han optado por cerrar PlayStation Store.

Instagram permitirá cambiar las recomendaciones de contenido sin salir del feed: así funciona su nueva apuesta

La compañía de videojuegos ha admitido que es una noticia “decepcionante” para aquellos jugadores que guarden “un cariño especial por esta generación de videojuegos”, que representa “una era importante en la historia de PlayStation”. Sin embargo, señaló que, a medida que avanzan con nuevos dispositivos, necesitan centrar sus recursos en “ofrecer las mejores experiencias de juego en estas plataformas de cara al futuro”.

*Con información de Europa Press.