Instagram permitirá cambiar las recomendaciones de contenido sin salir del feed: así funciona su nueva apuesta

Instagram comenzó a probar nuevas formas para que los usuarios accedan de manera más rápida a la configuración de la herramienta ‘Tu algoritmo’, con el objetivo de que puedan personalizar al máximo su experiencia en la plataforma directamente desde la pantalla de inicio o la sección de Reels y aplicar los cambios en tiempo real.

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La red social de Meta lanzó esta función en enero de este año, después de presentarla en diciembre de 2025, como una nueva manera de que los usuarios puedan “ver y controlar” los temas que influyen en las recomendaciones que reciben, inicialmente en la pestaña de Reels.

La herramienta facilita el acceso a contenido más acorde con los intereses de cada persona. A comienzos de junio, además, su funcionamiento se amplió a la sección Explorar, permitiendo ajustar también las recomendaciones que aparecen en ese apartado.

Ahora, el director de Instagram, Adam Mosseri, anunció nuevas formas de acceder a esta configuración con la intención de que ‘Tu algoritmo’ deje de ser “una simple configuración” y se convierta en “una parte fundamental de la experiencia” dentro de la aplicación.

La herramienta 'Tu algoritmo' fue presentada en diciembre de 2025 y comenzó a implementarse en enero de este año. Foto: Getty Images

En concreto, la compañía está probando accesos directos para modificar las preferencias desde el propio contenido. Por ejemplo, al deslizar hacia abajo el ‘feed’ principal de Instagram, se abrirá automáticamente el menú de ‘Tu algoritmo’, desde donde los usuarios podrán elegir los temas sobre los que desean ver más publicaciones, así como indicar aquellos que prefieren evitar para que aparezcan con menor frecuencia.

Una vez se cierre el menú, los cambios se aplicarán de forma automática al algoritmo de recomendaciones. Esta misma dinámica también llegará a la pestaña de Reels, donde Instagram prueba un acceso rápido a la configuración mediante un deslizamiento hacia arriba en la pantalla.

Además de estos accesos, la red social experimenta con nuevos botones ubicados debajo de las publicaciones, tanto de imágenes como de videos, para que los usuarios puedan indicar con un solo toque si desean ver más contenido similar o, por el contrario, menos publicaciones de ese tipo.

Instagram prueba un cambio que transformará la forma en que aparecen las publicaciones en su cuenta. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Algunas de estas funciones están en fase de prueba, otras llegarán pronto y algunas podrían no funcionar”, explicó Mosseri en una publicación en Instagram, en la que mostró varios ejemplos de estas nuevas opciones.

Con estas novedades, el directivo aseguró que el objetivo es que, con el tiempo, el algoritmo deje de ser un proceso que ocurre en segundo plano y se convierta en una herramienta con la que los usuarios puedan interactuar de forma directa, ajustando sus preferencias de manera inmediata y en tiempo real.

*Con información de Europa Press