El triángulo de la vida no es la mejor opción: esto debe hacer si durante un terremoto está en un edificio alto

Colombia no ha sido el único país afectado por fuertes terremotos que han dejado graves daños en infraestructura, víctimas mortales, personas desaparecidas y cientos de damnificados que hoy buscan la manera de reconstruir sus vidas.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

Venezuela, España e Indonesia también han enfrentado movimientos telúricos de gran impacto, hechos que vuelven a poner sobre la mesa una preocupación frecuente: ¿Cuál es la mejor manera de protegerse durante un sismo?

La pregunta cobra especial importancia cuando el temblor ocurre dentro de un edificio, sobre todo en construcciones de varios pisos, donde evacuar de inmediato no siempre es la opción más segura. Por eso, además de mantener la calma, es fundamental conocer las recomendaciones que pueden ayudar a reducir el riesgo durante una emergencia.

Uno de los métodos de los que más se habla es el llamado “triángulo de la vida”, una supuesta técnica de supervivencia que plantea ubicarse junto a muebles u otros objetos resistentes para crear un espacio que podría proteger a una persona en caso de que colapse el techo. Sin embargo, esta teoría no es considerada una recomendación segura por las autoridades especializadas.

No correr hacia las escaleras mientras el edificio está temblando. Foto: Getty Images

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha señalado que el ‘triángulo de la vida’ es una idea equivocada sobre el lugar más seguro para permanecer durante un terremoto. En su lugar, recomienda que las personas que se encuentren dentro de una edificación permanezcan allí y apliquen la maniobra de “agáchese, cúbrase y sujétese”.

Durante el movimiento, lo aconsejable es cubrir la cabeza y el cuello con los brazos y mantenerse sujeto hasta que el sismo termine. También es importante alejarse de ventanas, objetos pesados y zonas donde puedan caer elementos, como la cocina.

Las recomendaciones también son reforzadas por la Alcaldía de Bogotá, que aconseja no correr hacia las escaleras ni utilizar los ascensores mientras la estructura está en movimiento. Intentar salir apresuradamente puede aumentar la exposición a vidrios rotos, objetos que caen y otros elementos que podrían desprenderse.

¿Un edificio alto es más peligroso?

La altura de una construcción, por sí sola, no determina qué tan segura será durante un terremoto. La seguridad depende en buena medida de su capacidad de sismorresistencia y de que cuente con características arquitectónicas y constructivas adecuadas para proteger la vida de quienes se encuentran en su interior.

Por esta razón, permanecer dentro de un edificio durante el movimiento puede ser más seguro que intentar evacuarlo mientras está temblando. Esto es especialmente relevante en construcciones de varios pisos, donde desplazarse por escaleras puede resultar complicado y aumentar el riesgo de accidentes.

El USGS considera que el ‘triángulo de la vida’ es una idea equivocada sobre el lugar más seguro durante un terremoto. Foto: Getty Images

¿Cuándo se debe evacuar?

La evacuación sí es necesaria cuando existen condiciones que representan un peligro para los ocupantes. Entre ellas se encuentran daños visibles en la edificación, riesgo de colapso o deficiencias estructurales.

En edificios de más de seis pisos, si la estructura no presenta daños que obliguen a salir, lo recomendable es protegerse primero y esperar a que termine el movimiento antes de evacuar. Una vez finalizado el temblor, se debe evaluar la situación y seguir las instrucciones de las autoridades.

La clave está en no tomar decisiones impulsivas. Saber cuándo permanecer en el lugar y cuándo evacuar puede marcar la diferencia durante una emergencia.