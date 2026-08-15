Ascienden a 294 los fallecidos del terremoto del 10 de agosto y van 81.506 viviendas averiadas, según cifras oficiales

A medida que pasan los días, el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto en Colombia sigue desnudando su impacto en Colombia.

Terremoto en Colombia: 287 muertos, centenares de desaparecidos y miles de damnificados y viviendas destruidas. Radiografía de la tragedia

Este sábado, 15 de agosto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó un nuevo consolidado de personas muertas, heridas y daños materiales. Los alcaldes y gobernadores han sido claves porque están actualizando diariamente la estadística en sus territorios.

La tragedia en Chocó dejó más de 10.900 familias afectadas y municipios incomunicados. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

Hasta el momento la cifra de muertos ascendió a 294 personas, mientras que 3.935 han resultado heridas. Actualmente, según los reportes, 320 ciudadanos siguen desaparecidos y 253 han sido rescatados.

En el censo también se ha establecido el rescate entre los escombros de 188 animales y en total 578 animales se han visto afectados.

El fuerte movimiento telúrico se sintió en todo el país, pero en cinco departamentos se registró el mayor grado de afectación. Y en 488 municipios.

El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana

Hasta las primeras horas de la mañana de este sábado, al menos 54.008 familias habían resultado afectadas, es decir, 115.641 personas.

Van 81.506 viviendas averiadas y muchas de ellas tendrán que ser demolidas. Además, 14.493 viviendas se destruyeron y 66 edificios colapsaron.

Además, el movimiento en la tierra generó otros problemas graves. 241 centros de salud afectados, 2.612 centros educativos resultaron averiados y los alumnos no están recibiendo clases. Igualmente, 3.621 centros comunitarios se afectaron tras el movimiento telúrico.

Hay 298 vías afectadas, 59 acueductos con serios problemas, 44 puentes vehiculares afectados, cinco puentes peatonales dañados y cinco aeropuertos afectados, entre ellos, el Internacional Matecaña, en Pereira, cuyas puertas siguen cerradas para los viajeros.

Algunas decisiones tomadas durante los segundos que dure un sismo pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves e, incluso, poner en peligro la vida. Foto: Jamir Mina

A las 7:34 de la mañana del pasado lunes 10 de agosto, Colombia se estremeció. En menos de dos minutos, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC),el peor terremoto del siglo XXI en el país (con una magnitud de 7.4) dejó destrucción, dolor y desolación.

“El piso se movió como gelatina”, narró una mujer en Chocó. En la población de San José del Palmar, en ese departamento, estuvo el epicentro de una tragedia que marcó el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella.

El equipo periodístico de SEMANA recorrió las zonas más afectadas desde el primer momento. “Nos pusimos en una columna del balcón. En 20 o 30 segundos se cayó el edificio (Cantabria)”,contó.

Armando Carrillo, atrapado entre los escombros en Cali,pero rescatado ese mismo día con su esposa.“Los muros se agrietaron y todo empezó a caerse”,relató el arquitecto Diego Morales desde el conjunto Amalfi en esa misma ciudad. “Los sueños se derrumban en segundos”, lamentó Enrique Tovar, de Quibdó, tras perder su casa de tres pisos.

Mientras esto ocurría, el nuevo presidente instalaba un puesto de mando unificado e impartía instrucciones a su equipo de gobierno para manejar la emergencia en medio de la confusión de los primeros datos que empezaban a dimensionar la tragedia, principalmente en Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.