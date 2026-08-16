La madrugada y mañana de este domingo 16 de agosto han estado marcadas por varios movimientos telúricos registrados en diferentes zonas del país. El más reciente, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió en Sipí, Chocó, con una magnitud de 3.4 y una profundidad superficial, hacia las 8:30 a. m.

Tembló en Colombia la madrugada de este domingo, 16 de agosto: SGC reveló magnitud y epicentro

El epicentro se ubicó a 13 kilómetros de Sipí, a 41 kilómetros de Nóvita y a 53 kilómetros de Medio San Juan, en Chocó.

Tras el evento, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que el movimiento también se percibió de manera leve en Cali. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el SGC.

Tres sismos se registraron en Sipí, Chocó, la madrugada y mañana de 16 de agosto

Este no fue el único sismo registrado durante la jornada en esta zona del país. Los reportes comenzaron desde las primeras horas del día, con otros dos movimientos en Sipí, de magnitudes 3.3 y 2.8, respectivamente. Ambos fueron clasificados como superficiales, aunque se localizaron en puntos diferentes.

El primero ocurrió a la 1:35 a. m., mientras que el segundo se presentó cerca de dos horas después, a las 3:26 a. m.

Ante este tipo de eventos, el SGC recuerda la importancia de consultar información proveniente de fuentes oficiales y evitar compartir datos que no hayan sido verificados. Además, la entidad cuenta con una herramienta para que los ciudadanos reporten si sintieron un sismo, información que posteriormente puede ser analizada como parte del seguimiento del fenómeno.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el Chocó. Foto: Colprensa

También recomienda revisar la fecha y el contexto de videos y publicaciones que circulan en redes sociales, desconfiar de supuestas predicciones de terremotos y tener presente que los datos de un evento sísmico pueden actualizarse a medida que avanza el análisis científico.

“La ciencia aún no cuenta con un método que permita predecir la ocurrencia de un sismo, ni sus posibles réplicas. Lo que sí permite es observar y analizar continuamente la actividad sísmica”, aseguran.