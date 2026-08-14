Desde Cali, esta noche de viernes, 14 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que hará una millonaria inyección al Hospital Universitario del Valle Evaristo García, cuya infraestructura quedó gravemente afectada por el terremoto del 10 de agosto.

Según dijo el mandatario, en conjunto con su ministra de Salud, Ana María Vesga, dispusieron de 4.386 millones de pesos para la dotación de la unidad funcional de oncología de ese centro hospitalario, el más importante del suroccidente del país.

Además, De La Espriella señaló que decidió asignar recursos para el arrendamiento de infraestructura que facilite la prestación de los servicios en ese centro asistencial.

Fotografía del rescate de personas atrapadas en el Hospital Universitario del Valle, en Cali. Foto: Especial para El País

“Este hospital es un símbolo de Colombia, es un hospital que ha sido exitoso en su manejo, que ha dado resultados, que ha dado ganancias y que representa esa ardentía de nuestros médicos, de nuestro sistema, que pese a la adversidad sale adelante”, dijo el Presidente.

El lunes, los trabajadores del Hospital también sufrieron la furia de la tierra con el sismo de 7,4 en la escala de Richter.

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Producto del movimiento, colapsaron los cuatro pisos, desde el tercero hasta el sexto y hubo afectación hasta el balcón del segundo piso.

Debajo de sus ruinas, quedaron nueve personas. Tres de ellas, dos adultos y un bebé de dos meses, quienes se encontraban en diferentes niveles de la estructura colapsada, fueron rescatados con vida.

Ellas son Karen Juliana Tamayo, de 24 años, estudiante de auxiliar de enfermería del Instituto Eden; Eithan Gael Flórez Rodríguez, un bebé de dos meses, y su madre, Margarita Flórez, quienes se encontraban en el quinto piso.

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“Debido a las condiciones de inestabilidad de la edificación, desde el primer momento los equipos de rescate realizaron una valoración estructural antes de avanzar en las labores de búsqueda, con el propósito de proteger tanto a las personas atrapadas como al personal que participa en la operación”, dijo el Hospital.

Un día después fue recuperado el cadáver de Jorge Enrique Pinchado, paciente de 80 años, quien se encontraba en el cuarto piso.

Sin embargo, los otros cinco permanecen allí. Ellos son José Guillermo Roncancio, paciente de 65 años, ubicado en el cuarto piso, junto con su esposa y acompañante Nancy Estela López Ríos; también Héctor Asdrúbal Jaramillo Restrepo, paciente de 55 años, ubicado en el cuarto piso; y Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez, paciente de 14 años, quien se encontraba junto con su madre Yulieth Gutiérrez.

Cali: Luego de 72 horas del terremoto que afectó a la ciudad, el grupo de rescatistas y voluntarios continúa en su ardua labor durante día y noche, jornadas interminables con héroes invisibles que lo dan todo por rescatar con vida a los sobrevivientes Foto: José Luis Guzmán. El País

El 12 de agosto, a la 1:00 p.m., los organismos de socorro dieron por finalizada su búsqueda.

“Tras agotar las diferentes alternativas técnicas y operativas disponibles y evaluar las condiciones de la estructura y los resultados de las labores de búsqueda, al corte de la 1:00 p. m. de este 12 de agosto se da por finalizada la operación de búsqueda y rescate en la zona, sin que haya sido posible encontrar con vida a las personas que permanecían bajo los escombros”, indicó el Hospital.

Esas afectaciones llevaron a De La Espriella a anunciar esa millonaria inversión. El mandatario, además, dijo que apoyará el financiamiento para la reconstrucción del Hospital San Rafael, del municipio de El Águila, que también fue afectado por el sismo.