Así avanza la recuperación de las vías tras el terremoto; MinTransporte entregó reporte oficial

La recuperación de las vías afectadas por el sismo avanza, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Con corte a las 11:00 de la mañana, el Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó un total de 113 puntos afectados en diferentes corredores, donde los equipos técnicos continúan trabajando para restablecer por completo la movilidad.

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Según el informe presentado por la ministra, de los 113 puntos identificados, 51 ya fueron totalmente habilitados, lo que representa un avance significativo en la recuperación de la infraestructura vial.

Avanzamos en la recuperación de las vías afectadas por el sismo.



Con corte a las 11:00 a. m. de hoy, @InviasOficial reporta 113 puntos afectados: 51 ya están totalmente habilitados y 62 operan a un carril.



El avance general de atención alcanza el 86,15%. Nuestros equipos… https://t.co/U4Eo3PbAIn — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 14, 2026

Los 62 puntos restantes permanecen habilitados de manera parcial y operan actualmente a un solo carril, mientras continúan las labores necesarias para recuperar las condiciones normales de circulación.

En términos generales, el avance de atención de las afectaciones alcanza el 86,15%, una cifra que refleja el trabajo desplegado por las autoridades y los equipos encargados de atender la emergencia. Las labores se concentran especialmente en los sectores donde el sismo generó daños que pueden comprometer la movilidad y la seguridad de los usuarios.

La ministra destacó que los equipos permanecen en terreno para avanzar en la recuperación de los corredores afectados.

El propósito es lograr que las vías vuelvan a operar con normalidad en el menor tiempo posible, pero sin poner en riesgo a conductores, pasajeros, motociclistas ni demás usuarios de las carreteras.

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Mientras avanzan las obras, las autoridades mantienen medidas de control y circulación en los puntos que funcionan a un solo carril. Estas restricciones buscan garantizar el tránsito de vehículos y, al mismo tiempo, permitir que continúen los trabajos de reparación y estabilización de las zonas afectadas.

Invías entregó el más reciente informe. Foto: INVÍAS

El Gobierno mantiene como prioridad recuperar plenamente la conectividad vial y garantizar que las comunidades afectadas puedan movilizarse con seguridad. Para ello, los equipos técnicos continuarán realizando labores de atención y seguimiento en los 62 puntos que todavía presentan restricciones.

La recuperación de las carreteras hace parte de la respuesta institucional frente a los daños ocasionados por el sismo. Aunque más de la mitad de los puntos afectados ya fueron habilitados completamente, las autoridades mantienen el operativo activo hasta conseguir la recuperación total de los corredores.