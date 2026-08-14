Documentos gratis para los damnificados; Registraduría despliega operativo tras el terremoto

Desde Cartagena, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la Registraduría puso en marcha un plan especial para atender a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes.

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La estrategia contempla el despliegue de unidades móviles de identificación en los municipios y ciudades más afectados, con presencia principalmente frente a hospitales, albergues y otros puntos donde se concentra la población damnificada.

Documentos extraviados en el terremoto. Foto: Montaje Semana

Penagos explicó que estas unidades buscan facilitar la expedición de documentos de identidad a quienes los perdieron durante la emergencia. En Pereira, incluso, un vehículo recorre diferentes sectores de la ciudad para acercar el servicio a los ciudadanos y evitar que tengan que desplazarse grandes distancias.

La emergencia también ocasionó daños importantes en varias sedes de la Registraduría en el Eje Cafetero, especialmente en Caldas y Risaralda.

Algunas instalaciones sufrieron afectaciones que impiden continuar con normalidad la atención al público, por lo que la entidad trabaja en alternativas para garantizar la prestación de los servicios mientras se adelanta la recuperación de las sedes.

Desde Cartagena, el registrador, Hernán Penagos, explicó que la Registraduría puso en marcha un plan especial para la expedición de documentos de identidad en las zonas afectadas por el terremoto con unidades móviles ubicadas frente a hospitales y albergues. Además señaló que… pic.twitter.com/MlY2Gzbq5j — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 14, 2026

Uno de los aspectos prioritarios es la expedición de registros civiles de defunción. La Registraduría activó protocolos especiales para agilizar estos trámites, con el apoyo de alcaldías y gobernaciones.

El objetivo es facilitar a las familias de las personas fallecidas o desaparecidas la obtención de los documentos necesarios para adelantar procesos relacionados con seguros, sucesiones y otros procedimientos legales.

El registrador señaló que, una vez concluya la búsqueda de personas desaparecidas y avance la remoción de escombros, se podrá acelerar la identificación y documentación de las víctimas. Para ello, la entidad coordina acciones con las autoridades locales y establece puntos de atención y control en las zonas afectadas.

Penagos destacó que todos estos trámites serán gratuitos para la población damnificada, debido a su condición de vulnerabilidad. La Registraduría también realizará jornadas especiales de identificación en coordinación con las alcaldías municipales.

Finalmente, el funcionario aclaró que las cédulas digitales y las cédulas expedidas en materiales anteriores continuarán vigentes. Aunque la entidad busca ampliar la cobertura de la identificación digital por sus mayores mecanismos de seguridad, ambos documentos seguirán siendo válidos en el país mientras no exista un cambio legislativo que establezca lo contrario.

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Con estas medidas, la Registraduría busca garantizar el derecho a la identificación y brindar apoyo a las familias afectadas durante la emergencia.