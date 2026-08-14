Cayó parado Kevin Castaño luego de lo que fue su paso infructuoso por River Plate de Argentina. Este viernes, 14 de agosto, un histórico como Atlético Mineiro de Brasil lo anunció como su nuevo volante para el medio campo.

Dicho elenco en el que alguna vez jugo Ronaldinho la última parte de su carrera deportiva ahora es la casa del volante surgido en Águilas Doradas. El anuncio oficial era lo único que faltaba para confirmar el traspaso por cinco millones de dólares que corresponde al 50%.

“Kevin Castaño ahora es 𝐆𝐀𝐋𝐎! Con 25 años y la disputa de la última Copa del Mundo en el currículo, el volante colombiano es el nuevo refuerzo Atleticano”, publicaron los galos en sus cuentas para anunciar la llegada del jugador.

El club brasileño también especificó cómo se dio el acuerdo y sus condiciones: “Castaño llega por préstamo de un año junto al River Plate, con opción de compra al final del vínculo. ¡Bienvenido de corazón, Kevin Castaño!”.

En las publicaciones realizadas por el cuadro blanquinegro para presentar a su nuevo mediocampista, se incluyó un mensaje de Castaño: “Que esperen que siempre voy a dar lo mejor de mí”.

“Aportaré todas mis cualidades para que el equipo pueda crecer, pueda ganar y que esperen que no me guardaré nada”, se comprometió el jugador para esta nueva etapa de su carrera deportiva.

En Argentina fracasó

Kevin Castaño llegó a River Plate como una de las incorporaciones más costosas del club y con la expectativa de convertirse en una pieza clave del mediocampo. Sin embargo, su rendimiento no terminó de responder a la inversión realizada ni a las exigencias del equipo argentino.

Aunque durante 2025 acumuló una cantidad importante de partidos, alternando entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y los torneos internacionales, sus actuaciones fueron irregulares y le costó consolidarse como una pieza indiscutible.

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Las críticas crecieron con el paso de los meses debido a errores en la entrega del balón, poca influencia en la generación de juego y dificultades para adaptarse al ritmo y la intensidad que exige River.

En 2026 perdió protagonismo de manera considerable, dejó de ser habitual en las convocatorias y pasó a ocupar un lugar secundario dentro de la plantilla.

La prensa argentina cuestionó repetidamente su nivel y varios medios calificaron su paso por el club como decepcionante para un fichaje de su valor.

En Colombia lo respalda Néstor Lorenzo

Que Kevin Castaño hubiera ido al pasado Mundial 2026 fue una decisión que se le criticó de sobremanera a Néstor Lorenzo. Para el momento que salió la convocatoria poco y nada jugaba el volante; eran más las polémicas que lo acompañaban en River que la continuidad que tenía.

Kevin Castaño, jugador de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

Al final, terminó yendo a la Copa del Mundo, donde ingresó algunos minutos en la parte final de los encuentros para conformar una línea media más defensiva junto a Jefferson Lerma o Richard Ríos.

En Argentina, recientemente fue criticado por aplaudir la actuación de Jaminton Campaz frente a River Plate, equipo al que todavía pertenecía. Ese habría sido el punto final de su relación con el millonario, al que no se cree que vaya a regresar.