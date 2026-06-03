Recado del Chicho Serna a Kevin Castaño: le tiró dura crítica a nada del Mundial 2026

Néstor Lorenzo eligió sus 26 jugadores para el Mundial 2026. Entre esos incluyó a Kevin Castaño, de River Plate, quien a pesar de no tener la continuidad esperada, fue tenido en cuenta por el DT argentino para la cita orbital.

Dicho futbolista es quien más ha estado en la lupa. Su poca regularidad ha hecho que sea metido en el debate sobre la actualidad, merecimientos, a la par de algunos otros que se mantienen por ser parte del proceso bajo el mando de un entrenador.

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Dicha determinación de Lorenzo no puede modificarse; sin embargo, los comentarios sobre esa convocatoria continúan. En las últimas horas, fue un conocedor de la zona medular como Chicho Serna quien expresó reparos frente a la presencia de Castaño.

“No pega patadas”

Al ser consultado sobre el llamado de Castaño para la cita mundialista, Chicho no ocultó su opinión: “En Colombia pegó muy duro, muy fuerte la convocatoria de Kevin Castaño, pero es un hombre de la confianza del entrenador”.

Después de eso, destacó algunas de sus cualidades que, a su juicio, no pueden desconocerse: “Es un jugador muy técnico, es muy buen pasador”.

Kevin Castaño, de River Plate y Selección Colombia Foto: Getty Images

Si bien primero lo elogió, luego cuestionó que no cumpla con ese rol como, a su juicio, debería hacerlo. Según Serna, quien ocupe la posición de volante de primera línea debe ejercer una marca más agresiva sobre sus rivales.

“Aunque lo he visto competir muy pocas veces, siento que Kevin no es ese cinco que puede jugar solo, creo que se podría potenciar siendo un doble cinco, al lado de un cinco que sea más de recuperación, de marca, que juegue bien, pero que tenga esas otras características”, afirmó.

Para cerr su concepto, hizo hincapié en que a Castaño le falta fortaleza a la hora de ir al choque: ”Kevin no tiene agresividad para recuperar, no pega patadas y aunque el VAR exista, siempre se tiene que tener a uno que pegue una patadita, los equipos grandes no se pueden dar el lujo de no tener un jugador en esa posición”.

Un recambió entre los volantes

Solo se sabe de once jugadores que hacen parte de las nóminas titulares. Castaño no es uno de ellos en la actual Selección Colombia; el volante de River Plate está por detrás de Jefferson Lerma, Richard Ríos e incluso de Gustavo Puerta.

Ese último mencionado que milita en España vistiendo los colores de Racing de Santander fue el puesto por Lorenzo en el reciente amistoso ante Costa Rica, en Bogotá.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

El joven volante, que viene ganándose un lugar en la Tricolor, tuvo una destacada actuación acompañado de Richard Ríos y Jorge Carrascal. De no haber sido porque era necesario realizar cambios para probar a otros jugadores, Puerta se habría mantenido en el campo hasta el pitazo final.

Al término del partido, el futbolista que milita en el fútbol español habló con SEMANA, se mostró motivado y reveló algunas molestias en una de sus piernas. Fue atendido con hielo por los servicios médicos, sin que la Federación Colombiana de Fútbol reportara alguna lesión de gravedad.