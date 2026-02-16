Deportes

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Desde su experiencia, y su pasado en el verde de Antioquia, Chicho Serna reveló su pensamiento de cara a la Copa Sudamericana que jugará Atlético Nacional en este 2026.

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 10:55 p. m.
Chicho Serna opinó de cara a la Sudamericana 2026 que jugará Atlético Nacional
Chicho Serna opinó de cara a la Sudamericana 2026 que jugará Atlético Nacional Foto: Izq: Colprensa - Jorge Orozco (El País) / Der: AFP

Chicho Serna es una voz más que autorizada en Atlético Nacional. Hizo historia con el verdolaga, y ahora opina desde el retiro, y con experiencia encima, sobre lo que le viene al club antioqueño de cara a torneos internacionales.

En concreto, Chicho Serna habló de lo que se viene para Atlético Nacional en torneos internacionales, específicamente en Copa Sudamericana. El exjugador cree que el verde debe volver a aparecer a nivel continental.

Chicho Serna sobre Atlético Nacional: “A nivel internacional debe empezar a aparecer de nuevo”

Serna dio su opinión en el programa Morningol de As Colombia. Cree que Atlético Nacional debe volver a brillar a nivel Conmebol, y considera que la Copa Sudamericana es un torneo que se le puede dar muy bien en este 2026.

“A Nacional lo he empezado a seguir más cerca, es un equipo con muy buenos jugadores. En el fútbol colombiano siempre está obligado a ser protagonista por la inversión tan grande que se hace. A nivel internacional debe empezar a aparecer de nuevo, me cuesta ver que en los últimos años algún club colombiano sea protagonista, tal vez con la Sudamericana tenga más posibilidades”, arrancó afirmando Chicho Serna.

Y añadió: “En la Libertadores es más pesada, más fuerte y todos se preparan para ganar. De unos años para acá la Copa se juega casi todo el año a diferencia de cuando nosotros la jugábamos. Ojalá Nacional haga las cosas bien, con un cuerpo técnico joven y se nota que los jugadores hacen cosas buenas por el entrenador y eso es valioso, ese respeto”.

Chicho Serna se va de Boca Juniors en plena crisis deportiva
Chicho Serna, leyenda de varios equipos como Boca Juniors. Foto: instagram mchichoserna
El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

Millonarios, primer reto de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026

Si Atlético Nacional quiere entrar a fase de grupos de la Copa Sudamericana, deberá vencer en ronda previa a Millonarios. Será superclásico a partido único, el 4 de marzo de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El técnico Diego Arias y sus jugadores saben que es casi una final, pues se juegan lo que será el resto de la temporada: o al calendario le suman partidos internacionales, o se quedan solo con las competencias de liga y copa Colombia.

Nómina de Atlético Nacional para este 2026.
Nómina de Atlético Nacional para este 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Millonarios tampoco dará el brazo a torcer y, seguramente, buscará el batacazo en la capital de Antioquia. Para los albiazules son esquivas las buenas actuaciones en competencias internacionales, un dato que quieren romper a como dé lugar.

A Nacional solo le falta la Copa Sudamericana y lograría el triplete en Sudamérica. Ya tiene la Libertadores y la Recopa.

