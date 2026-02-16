Deportivo Cali se impuso en el clásico de verdes y cortó el invicto de Atlético Nacional, que venía de conseguir tres victorias consecutivas en la Liga BetPlay.

Alfredo Morelos, delantero y referente del cuadro verdolaga, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Palmaseca. El cordobés llenó de elogios al arquero Pedro Gallese y pasó la página de esta derrota por la mínima diferencia.

“Venimos con las ganas, con la ambición de querer buscar un buen resultado, crear un buen partido. Creamos las opciones, no se nos dio y ya ellos nos convierten un gol a nosotros que nos pone entre la espalda y la pared”, declaró.

Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

Morelos avisó que Nacional va a reaccionar en el próximo partido. “Hay que, con mucha responsabilidad, con mucha cabeza, manejar esta clase de partidos porque son partidos que se ponen intensos, con mucho carácter y mucho empuje”, agregó.

El goleador tuvo su comentario para el estado de la cancha. “La verdad, sí (influyó). No vamos a hablar del tema porque nosotros tenemos que jugar donde nos toque y hacerlo bien”, sentenció.

Alfredo Morelos 🎙️



Disculpa primero que todo obviamente uno como ser humano también se equivoca, como le he hecho yo también que me he equivocado y he has estado todo y nada venimos con las ganas con la ambición de querer buscar un buen resultado a crear un buen partido creamos… pic.twitter.com/sunwhKeFlc — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) February 16, 2026

Su encontronazo con Caldera

Alfred Morelos también habló de la tarjeta amarilla que le sacaron en el primer tiempo y su cruce de palabras con el defensor José Caldera.

“No, hombre, qué expulsión. Me pegan, yo pego. Eso hace parte. Aquí nadie llora. El que llora es porque tiene miedo, entonces nada. Eso hace parte del fútbol. Si hubiese sido expulsión, ahí está para que se parara. Entonces nada. Seguir creciendo, seguir sumando, que es importante y bueno, vamos para adelante”, señaló.

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Morelos insistió en que Atlético Nacional debe dar muestras de recuperación en el próximo partido, programado para el próximo sábado contra Alianza FC en el Atanasio Girardot de Medellín.

“Vamos a tener esta semana larguita para mejorar muchas cosas, tratar de mejorar esa llegada cuando tenemos el arco ahí de frente, saber qué compañero está ubicado para que entre la pelota y nada. En el partido anterior, yo creo que habíamos marcado de tres, cuatro goles, entonces son virtudes y hay partidos que son diferentes; tenemos que tener eso pendiente. Obviamente, debemos saber manejar la situación, saber en qué ocasión está el compañero para que la pueda meter. Y crear muchas opciones para definir de la mejor manera”, finalizó.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional en Palmaseca Foto: Jorge Orozco / El País

Así quedó la tabla de posiciones

A raíz de este resultado en el clásico de verdes, Atlético Nacional salió del grupo de los ocho y se encuentra en la novena posición de la tabla, a la espera de lo que suceda en el complemento de la jornada.

Cabe recordar que el conjunto verdolaga tiene tres partidos aplazados y puede reacomodarse en el campeonato si suma una buena cantidad de puntos.

Deportivo Cali, por su parte, escaló a la sexta posición y le salvó el puesto a Alberto Gamero, que continuará al frente del banquillo por al menos un partido más.