Deportes

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

El delantero cordobés dio la cara ante los medios de comunicación y explicó las razones del resultado en Palmaseca.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 8:00 a. m.
Alfredo Morelos atendió a la prensa en el Estadio Palmaseca
Alfredo Morelos atendió a la prensa en el Estadio Palmaseca Foto: Captura Sportfansco // Jorge Orozco

Deportivo Cali se impuso en el clásico de verdes y cortó el invicto de Atlético Nacional, que venía de conseguir tres victorias consecutivas en la Liga BetPlay.

Alfredo Morelos, delantero y referente del cuadro verdolaga, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Palmaseca. El cordobés llenó de elogios al arquero Pedro Gallese y pasó la página de esta derrota por la mínima diferencia.

“Venimos con las ganas, con la ambición de querer buscar un buen resultado, crear un buen partido. Creamos las opciones, no se nos dio y ya ellos nos convierten un gol a nosotros que nos pone entre la espalda y la pared”, declaró.

Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

Morelos avisó que Nacional va a reaccionar en el próximo partido. “Hay que, con mucha responsabilidad, con mucha cabeza, manejar esta clase de partidos porque son partidos que se ponen intensos, con mucho carácter y mucho empuje”, agregó.

Deportes

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Deportes

El All-Star Game de la NBA fue todo un éxito: campeón, MVP, resultados y mejores momentos

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional

Deportes

Benfica vs. Real Madrid: canal y hora para ver el partido de ‘playoffs’ en la Champions League

Ciclismo

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Deportes

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Deportes

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

Deportes

Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

El goleador tuvo su comentario para el estado de la cancha. “La verdad, sí (influyó). No vamos a hablar del tema porque nosotros tenemos que jugar donde nos toque y hacerlo bien”, sentenció.

Su encontronazo con Caldera

Alfred Morelos también habló de la tarjeta amarilla que le sacaron en el primer tiempo y su cruce de palabras con el defensor José Caldera.

“No, hombre, qué expulsión. Me pegan, yo pego. Eso hace parte. Aquí nadie llora. El que llora es porque tiene miedo, entonces nada. Eso hace parte del fútbol. Si hubiese sido expulsión, ahí está para que se parara. Entonces nada. Seguir creciendo, seguir sumando, que es importante y bueno, vamos para adelante”, señaló.

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Morelos insistió en que Atlético Nacional debe dar muestras de recuperación en el próximo partido, programado para el próximo sábado contra Alianza FC en el Atanasio Girardot de Medellín.

“Vamos a tener esta semana larguita para mejorar muchas cosas, tratar de mejorar esa llegada cuando tenemos el arco ahí de frente, saber qué compañero está ubicado para que entre la pelota y nada. En el partido anterior, yo creo que habíamos marcado de tres, cuatro goles, entonces son virtudes y hay partidos que son diferentes; tenemos que tener eso pendiente. Obviamente, debemos saber manejar la situación, saber en qué ocasión está el compañero para que la pueda meter. Y crear muchas opciones para definir de la mejor manera”, finalizó.

El Deportivo Cali jugó uno de los partidos de la fecha ante Atlético Nacional por la séptima jornada de la Liga Betplay en el estadio de Palmaseca. El cuadro ‘azucarero’ ganó 1-0 y se volvió a meter dentro de los ocho. Foto Jorge Orozco
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional en Palmaseca Foto: Jorge Orozco / El País

Así quedó la tabla de posiciones

A raíz de este resultado en el clásico de verdes, Atlético Nacional salió del grupo de los ocho y se encuentra en la novena posición de la tabla, a la espera de lo que suceda en el complemento de la jornada.

Cabe recordar que el conjunto verdolaga tiene tres partidos aplazados y puede reacomodarse en el campeonato si suma una buena cantidad de puntos.

Deportivo Cali, por su parte, escaló a la sexta posición y le salvó el puesto a Alberto Gamero, que continuará al frente del banquillo por al menos un partido más.

Más de Deportes

Radamel Falcao Garcia no pudo contener las lágrimas en la celebración de su cumpleaños.

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

Alfredo Morelos atendió a la prensa en el Estadio Palmaseca

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar competes during the 8th UAE Tour 2026, Stage 1 a 144km stage from Madinat Zayed Majlis to Liwa Palace on February 16, 2026 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Inglewood, CA - February 15: Tyrese Maxey of Team USA Stars drives past LeBron James of Team USA Stripes in the final game of the 75th NBA All-Star game at Intuit Dome in Inglewood on Sunday February 15, 2026. (Photo by Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images)

El All-Star Game de la NBA fue todo un éxito: campeón, MVP, resultados y mejores momentos

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional en el Estadio Palmaseca

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras en Lisboa

Benfica vs. Real Madrid: canal y hora para ver el partido de ‘playoffs’ en la Champions League

Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Dayro Moreno falló un gol cantado en el partido de Tolima vs. Once Caldas.

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, habló sobre el negocio fallido de Marino a Boca Juniors.

Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella.

Se complica el debut de James Rodríguez: confirman la razón por la que no puede entrenar

Noticias Destacadas