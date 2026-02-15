El dicho asegura que ‘los médicos también se mueren’ y eso le sucedió a Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol profesional colombiano, en la visita de Once Caldas ante Deportes Tolima por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I.

Sobre la media hora de juego, Mateo Zuleta se escapó por la banda izquierda y lanzó un pase con el exterior al borde del área chica. Dayro llegó desde atrás y quedó incómodo para definir, pero ni siquiera pudo darle dirección de arco a la pelota.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

El delantero tolimense cayó al suelo y se llevó las manos a rostro lamentando la ocasión perdida en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Dayro no fue el único incrédulo por lo que acababa de suceder. En la toma general se ve el momento en que sus compañeros ven la situación en ataque y quedan perplejos por el fallo de su goleador.

“Ah, no Dayro. Dayro Moreno solo frente a frente el goleador. Se lo pierde Dayro Moreno, el tolimense, frente a los predios de Neto Volpi. Hasta el mejor tirador hay veces que tira, falla y pierde la batalla”, reaccionó en vivo el narrador de Win Sports.

Once Caldas tuvo en sus manos la posibilidad de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, pero se quedó con las ganas por un fallo poco habitual en la carrera de Dayro.

Cabe recordar que el experimentado delantero es el máximo goleador histórico del fútbol colombiano y venía de ser galardonado como uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

A mitad de semana tampoco pudo marcar contra el Junior de Barranquilla, aunque ese día no tuvo una opción tan clara de anotar como esta en el arco sur del Murillo Toro.

Con 40 años de edad, Dayro ya lleva tres goles en lo que va del semestre y promete seguir elevando sus números antes de hacer uso del retiro. El tolimense ya le lleva más 20 goles de diferencia a Falcao en la lucha por ser el jugador colombiano con más goles en la historia.

Dayro Moreno celebrando uno de sus goles en 2026. Foto: X @oncecaldas

Las estadísticas de Dayro Moreno

Más allá del sorpresivo fallo ante Neto Volpi, la carrera de Dayro Moreno sigue siendo intachable y lo catapulta como uno de los delanteros más letales que han disputado la liga local.

Actualmente tiene 375 goles en total contando toda su carrera profesional, una cifra que supera de lejos al resto de goleadores que pasaron por el país.

En marzo de 2024 rompió el récord de Sergio Galvan Rey como el máximo goleador del fútbol profesional colombiano y en abril de 2025 superó a Falcao en la batalla que sigue viva con la reciente incorporación del Tigre a Millonarios.