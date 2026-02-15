Deportes

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Al máximo goleador del fútbol colombiano se le fueron las luces y terminó con las manos en el rostro lamentando la ocasión perdida.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

15 de febrero de 2026, 5:43 p. m.
Dayro Moreno falló un gol cantado en el partido de Tolima vs. Once Caldas.
Dayro Moreno falló un gol cantado en el partido de Tolima vs. Once Caldas. Foto: Captura Win Sports

El dicho asegura que ‘los médicos también se mueren’ y eso le sucedió a Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol profesional colombiano, en la visita de Once Caldas ante Deportes Tolima por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I.

Sobre la media hora de juego, Mateo Zuleta se escapó por la banda izquierda y lanzó un pase con el exterior al borde del área chica. Dayro llegó desde atrás y quedó incómodo para definir, pero ni siquiera pudo darle dirección de arco a la pelota.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

El delantero tolimense cayó al suelo y se llevó las manos a rostro lamentando la ocasión perdida en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Dayro no fue el único incrédulo por lo que acababa de suceder. En la toma general se ve el momento en que sus compañeros ven la situación en ataque y quedan perplejos por el fallo de su goleador.

Deportes

Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

Deportes

Se complica el debut de James Rodríguez: confirman la razón por la que no puede entrenar

Deportes

Tour de La Provence: Brandon Rivera terminó en el podio

Deportes

El Bayern Múnich de Luis Díaz sufre baja importante: hay comunicado oficial

Deportes

Carlos Antonio Vélez dice hasta dónde debe llegar Colombia en el Mundial 2026: “No voy a colgar ninguna mochila”

Deportes

Alberto Gamero revela qué le dijeron los directivos del Deportivo Cali: se decidió su futuro

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Deportes

Esto tendría que pasar para que convoquen a Hugo Rodallega a la Selección Colombia: ya lo hizo Dayro Moreno

Deportes

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

“Ah, no Dayro. Dayro Moreno solo frente a frente el goleador. Se lo pierde Dayro Moreno, el tolimense, frente a los predios de Neto Volpi. Hasta el mejor tirador hay veces que tira, falla y pierde la batalla”, reaccionó en vivo el narrador de Win Sports.

Once Caldas tuvo en sus manos la posibilidad de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, pero se quedó con las ganas por un fallo poco habitual en la carrera de Dayro.

Cabe recordar que el experimentado delantero es el máximo goleador histórico del fútbol colombiano y venía de ser galardonado como uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

A mitad de semana tampoco pudo marcar contra el Junior de Barranquilla, aunque ese día no tuvo una opción tan clara de anotar como esta en el arco sur del Murillo Toro.

Con 40 años de edad, Dayro ya lleva tres goles en lo que va del semestre y promete seguir elevando sus números antes de hacer uso del retiro. El tolimense ya le lleva más 20 goles de diferencia a Falcao en la lucha por ser el jugador colombiano con más goles en la historia.

Dayro Moreno arrancó con doblete el 2026 en Once Caldas
Dayro Moreno celebrando uno de sus goles en 2026. Foto: X @oncecaldas

Las estadísticas de Dayro Moreno

Más allá del sorpresivo fallo ante Neto Volpi, la carrera de Dayro Moreno sigue siendo intachable y lo catapulta como uno de los delanteros más letales que han disputado la liga local.

Actualmente tiene 375 goles en total contando toda su carrera profesional, una cifra que supera de lejos al resto de goleadores que pasaron por el país.

En marzo de 2024 rompió el récord de Sergio Galvan Rey como el máximo goleador del fútbol profesional colombiano y en abril de 2025 superó a Falcao en la batalla que sigue viva con la reciente incorporación del Tigre a Millonarios.

Más de Deportes

Dayro Moreno falló un gol cantado en el partido de Tolima vs. Once Caldas.

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, habló sobre el negocio fallido de Marino a Boca Juniors.

Presidente de Atlético Nacional señala a Marino Hinestroza por gesto que no les gustó: “Se lo dije”

James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella.

Se complica el debut de James Rodríguez: confirman la razón por la que no puede entrenar

Brandon Rivera, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers

Tour de La Provence: Brandon Rivera terminó en el podio

El equipo de Luis Díaz mantiene seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

El Bayern Múnich de Luis Díaz sufre baja importante: hay comunicado oficial

Carlos Antonio Vélez y jugadores de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez dice hasta dónde debe llegar Colombia en el Mundial 2026: “No voy a colgar ninguna mochila”

Técnico Deportivo Cali, Alberto Gamero

Alberto Gamero revela qué le dijeron los directivos del Deportivo Cali: se decidió su futuro

Millonarios ganó y Medellín no levanta cabeza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Fabián Bustos habló sobre la lesión de Falcao García

Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Falcao García fue reemplazado en el primer tiempo del partido contra Llaneros.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

Noticias Destacadas